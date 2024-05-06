ВС РФ уничтожили именитое трио бойцов ВСУ — Броню, Гуцулку и Малюка

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Ранее ВС РФ взяли под контроль село Работино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Работино российские военные уничтожили именитую троицу украинских военных: Александра Луковца с позывным Броня, Оксану Демчук — Гуцулку и Андрея Сидора — Малюка. Об этом заявил военкор Руслан Татаринов.

«Русская армия вчера в Работино уничтожила именитую троицу из города Стрый. Александр Луковец, Оксана Демчук, Андрей Сидор. 05.05.2024», — написал Руслан Татаринов в своем telegram-канале.

Малюк носил звание капитана, он был командиром подразделения, которое попало под удар РСЗО «Град». Гуцулка служила в штурмовой бригаде. Она ликвидирована после удара противотанковой управляемой ракетой.

Российские военные взяли под полный контроль село Работино. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 1 мая над селом был поднят флаг РФ. Сейчас село находится в серой зоне. Противник его не контролирует, а ВС РФ оставаться там нет смысла из-за рельефа местности, передает RT.

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В Работино российские военные уничтожили именитую троицу украинских военных: Александра Луковца с позывным Броня, Оксану Демчук — Гуцулку и Андрея Сидора — Малюка. Об этом заявил военкор Руслан Татаринов. «Русская армия вчера в Работино уничтожила именитую троицу из города Стрый. Александр Луковец, Оксана Демчук, Андрей Сидор. 05.05.2024», — написал Руслан Татаринов в своем telegram-канале. Малюк носил звание капитана, он был командиром подразделения, которое попало под удар РСЗО «Град». Гуцулка служила в штурмовой бригаде. Она ликвидирована после удара противотанковой управляемой ракетой. Российские военные взяли под полный контроль село Работино. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 1 мая над селом был поднят флаг РФ. Сейчас село находится в серой зоне. Противник его не контролирует, а ВС РФ оставаться там нет смысла из-за рельефа местности, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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