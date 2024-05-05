05 мая 2024

Бывшему замглавы курганского округа вынесли приговор за коррупцию

Экс-замглавы курганского округа Максунова оштрафовали за взяточничество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судья, суд, судебный процесс
Бывший зам курганского мэра признан виновным в получении взятки Фото:

Бывший первый заместитель главы Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Максунов признан виновным в получении взятки. Информацию URA.RU сообщили в Куртамышском районном суде.

«Признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту в организации. Максунов являлся заместителем главы округа с 2015 по 2022 год. Кроме штрафа, бывшему чиновнику запретили занимать в течение года руководящие должности в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу пока не вступил.

В областной прокуратуре URA.RU пояснили, что экс-замглавы обвинялся в получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Мужчина получил деньги от представителя строительной фирмы, ремонтировавшей школу, за общее покровительство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе вынесли приговор за взяточничество бывшему начальнику отдела полиции. Экс-силовика приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший первый заместитель главы Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Максунов признан виновным в получении взятки. Информацию URA.RU сообщили в Куртамышском районном суде. «Признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту в организации. Максунов являлся заместителем главы округа с 2015 по 2022 год. Кроме штрафа, бывшему чиновнику запретили занимать в течение года руководящие должности в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу пока не вступил. В областной прокуратуре URA.RU пояснили, что экс-замглавы обвинялся в получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Мужчина получил деньги от представителя строительной фирмы, ремонтировавшей школу, за общее покровительство. Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе вынесли приговор за взяточничество бывшему начальнику отдела полиции. Экс-силовика приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...