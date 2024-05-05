Бывшему замглавы курганского округа вынесли приговор за коррупцию

Бывший первый заместитель главы Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Максунов признан виновным в получении взятки. Информацию URA.RU сообщили в Куртамышском районном суде.
«Признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту в организации. Максунов являлся заместителем главы округа с 2015 по 2022 год. Кроме штрафа, бывшему чиновнику запретили занимать в течение года руководящие должности в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу пока не вступил.
В областной прокуратуре URA.RU пояснили, что экс-замглавы обвинялся в получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Мужчина получил деньги от представителя строительной фирмы, ремонтировавшей школу, за общее покровительство.
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Бывший первый заместитель главы Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Максунов признан виновным в получении взятки. Информацию URA.RU сообщили в Куртамышском районном суде. «Признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту в организации. Максунов являлся заместителем главы округа с 2015 по 2022 год. Кроме штрафа, бывшему чиновнику запретили занимать в течение года руководящие должности в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу пока не вступил. В областной прокуратуре URA.RU пояснили, что экс-замглавы обвинялся в получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Мужчина получил деньги от представителя строительной фирмы, ремонтировавшей школу, за общее покровительство. Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе вынесли приговор за взяточничество бывшему начальнику отдела полиции. Экс-силовика приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы.