В Тюмени построят стрелковый тир

07 мая 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Сейчас идет проектирование объекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени построят стрелковый тир за счет средств областного бюджета. Такая информация указана в документах, опубликованных на официальном портале органов власти Тюменской области. «Наименование и описание объекта — строительство стрелкового тира в Тюмени. Фактическое состояние — проектирование. Заказчик — ГКУ Тюменской области „Управление капитального строительства“», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2025 году будет построен крытый каток на Судоремонтной. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени построят стрелковый тир за счет средств областного бюджета. Такая информация указана в документах, опубликованных на официальном портале органов власти Тюменской области. «Наименование и описание объекта — строительство стрелкового тира в Тюмени. Фактическое состояние — проектирование. Заказчик — ГКУ Тюменской области „Управление капитального строительства“», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2025 году будет построен крытый каток на Судоремонтной. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров.