06 мая 2024

В Тюмени построят стрелковый тир

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, тир, пистолет, стрельба, стрельбище, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Сейчас идет проектирование объекта Фото:

В Тюмени построят стрелковый тир за счет средств областного бюджета. Такая информация указана в документах, опубликованных на официальном портале органов власти Тюменской области.

«Наименование и описание объекта — строительство стрелкового тира в Тюмени. Фактическое состояние — проектирование. Заказчик — ГКУ Тюменской области „Управление капитального строительства“», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2025 году будет построен крытый каток на Судоремонтной. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров.

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В Тюмени построят стрелковый тир за счет средств областного бюджета. Такая информация указана в документах, опубликованных на официальном портале органов власти Тюменской области. «Наименование и описание объекта — строительство стрелкового тира в Тюмени. Фактическое состояние — проектирование. Заказчик — ГКУ Тюменской области „Управление капитального строительства“», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2025 году будет построен крытый каток на Судоремонтной. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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