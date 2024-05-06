Сейчас идет проектирование объекта
В Тюмени построят стрелковый тир за счет средств областного бюджета. Такая информация указана в документах, опубликованных на официальном портале органов власти Тюменской области.
«Наименование и описание объекта — строительство стрелкового тира в Тюмени. Фактическое состояние — проектирование. Заказчик — ГКУ Тюменской области „Управление капитального строительства“», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2025 году будет построен крытый каток на Судоремонтной. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров.
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