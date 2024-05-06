Власти ищут инвесторов, которые купят ТЦ «Детский мир» в центре Кургана, зданием владеет частное лицо. Стоимость продажи недвижимости оценивают в полмиллиарда рублей. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.
«Инвестиционная площадка для размещения торгового центра (продажа). Объект: ТЦ „Детский мир“, г. Курган, ул. 1 Мая, 10. Стоимость: 500 000 000 рублей», — указано в презентации.
Компанией с 2023 года владеет бизнесмен Сергей Ситников. Ему также принадлежит несколько торговых домов и магазинов в Кургане и фирмы в Санкт-Петербурге. Корреспондент URA.RU направил запрос в организацию, чтобы выяснить причины продажи недвижимости. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что власти ищут инвесторов, которые вложат 500 млн рублей в строительство торговых центров и рынков в Кургане. Бизнесменам предлагают застраивать свободные территории в Заозерном районе или покупать недвижимость у частников.
Скрин: презентация портала инвестиционных проектов
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Власти ищут инвесторов, которые купят ТЦ «Детский мир» в центре Кургана, зданием владеет частное лицо. Стоимость продажи недвижимости оценивают в полмиллиарда рублей. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционная площадка для размещения торгового центра (продажа). Объект: ТЦ „Детский мир“, г. Курган, ул. 1 Мая, 10. Стоимость: 500 000 000 рублей», — указано в презентации. Компанией с 2023 года владеет бизнесмен Сергей Ситников. Ему также принадлежит несколько торговых домов и магазинов в Кургане и фирмы в Санкт-Петербурге. Корреспондент URA.RU направил запрос в организацию, чтобы выяснить причины продажи недвижимости. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что власти ищут инвесторов, которые вложат 500 млн рублей в строительство торговых центров и рынков в Кургане. Бизнесменам предлагают застраивать свободные территории в Заозерном районе или покупать недвижимость у частников.