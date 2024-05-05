05 мая 2024

В Кургане ищут инвесторов, которые вложат полмиллиарда рублей в строительство ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Масштабная замена трамвайного полотна по улице Борчанинова. Пермь, дорожные работы, плиты, ремонт
В Кургане ищут желающих построить ТЦ Фото:

Власти ищут бизнесменов, которые инвестируют 500 миллионов рублей в строительство торговых центров, рынков и магазинов в Кургане. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: строительство торгово-развлекательных центров. Имеются свободные площади для застройки в молодом и динамично развивающемся микрорайоне Заозерный. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации проекта.

Инвесторам предлагается несколько участков под строительство ТЦ на проспекте Маршала Голикова, улице Мостостроителей и 11-м микрорайоне. Общая площадь территорий около восьми гектаров. Также предлагается частная собственность для размещения торгового центра.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти продают землю за 34 млн рублей под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Еще одна территория под торговый центр продается за 11,3 млн рублей.

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Власти ищут бизнесменов, которые инвестируют 500 миллионов рублей в строительство торговых центров, рынков и магазинов в Кургане. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: строительство торгово-развлекательных центров. Имеются свободные площади для застройки в молодом и динамично развивающемся микрорайоне Заозерный. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации проекта. Инвесторам предлагается несколько участков под строительство ТЦ на проспекте Маршала Голикова, улице Мостостроителей и 11-м микрорайоне. Общая площадь территорий около восьми гектаров. Также предлагается частная собственность для размещения торгового центра. Ранее URA.RU писало, что курганские власти продают землю за 34 млн рублей под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Еще одна территория под торговый центр продается за 11,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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