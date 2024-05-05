В Кургане ищут инвесторов, которые вложат полмиллиарда рублей в строительство ТЦ

06 мая 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

В Кургане ищут желающих построить ТЦ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Власти ищут бизнесменов, которые инвестируют 500 миллионов рублей в строительство торговых центров, рынков и магазинов в Кургане. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: строительство торгово-развлекательных центров. Имеются свободные площади для застройки в молодом и динамично развивающемся микрорайоне Заозерный. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации проекта. Инвесторам предлагается несколько участков под строительство ТЦ на проспекте Маршала Голикова, улице Мостостроителей и 11-м микрорайоне. Общая площадь территорий около восьми гектаров. Также предлагается частная собственность для размещения торгового центра. Ранее URA.RU писало, что курганские власти продают землю за 34 млн рублей под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Еще одна территория под торговый центр продается за 11,3 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ищут бизнесменов, которые инвестируют 500 миллионов рублей в строительство торговых центров, рынков и магазинов в Кургане. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: строительство торгово-развлекательных центров. Имеются свободные площади для застройки в молодом и динамично развивающемся микрорайоне Заозерный. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации проекта. Инвесторам предлагается несколько участков под строительство ТЦ на проспекте Маршала Голикова, улице Мостостроителей и 11-м микрорайоне. Общая площадь территорий около восьми гектаров. Также предлагается частная собственность для размещения торгового центра. Ранее URA.RU писало, что курганские власти продают землю за 34 млн рублей под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Еще одна территория под торговый центр продается за 11,3 млн рублей.