В Кургане ищут инвесторов, которые вложат полмиллиарда рублей в строительство ТЦ

Власти ищут бизнесменов, которые инвестируют 500 миллионов рублей в строительство торговых центров, рынков и магазинов в Кургане. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.
«Инвестиционное предложение: строительство торгово-развлекательных центров. Имеются свободные площади для застройки в молодом и динамично развивающемся микрорайоне Заозерный. Объем инвестиций: 500 миллионов рублей», — указано в презентации проекта.
Инвесторам предлагается несколько участков под строительство ТЦ на проспекте Маршала Голикова, улице Мостостроителей и 11-м микрорайоне. Общая площадь территорий около восьми гектаров. Также предлагается частная собственность для размещения торгового центра.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти продают землю за 34 млн рублей под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Площадь участка более 54 тысяч квадратов. Еще одна территория под торговый центр продается за 11,3 млн рублей.
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