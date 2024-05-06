Зеленский предложил продлить на Украине военное положение и мобилизацию

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Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине на три месяца Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый законопроект о продлении мобилизации и военного положения в стране на три месяца, с 14 мая. Проекты зарегистрированы на сайте Верховной Рады.

«Продлить срок действия военного положения на Украине с 5:30 (совпадает с московским временем) 14 мая сроком на 90 суток», — говорится в тексте приложения к проекту. Другой законопроект предлагает продление всеобщей мобилизации еще на три месяца.

Режим военного положения введен на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день был подписан закон о всеобщей мобилизации. Последний раз продление этих законов было 12 февраля 2024 года. Тогда Зеленский продлил их до 13 мая текущего года.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый законопроект о продлении мобилизации и военного положения в стране на три месяца, с 14 мая. Проекты зарегистрированы на сайте Верховной Рады. «Продлить срок действия военного положения на Украине с 5:30 (совпадает с московским временем) 14 мая сроком на 90 суток», — говорится в тексте приложения к проекту. Другой законопроект предлагает продление всеобщей мобилизации еще на три месяца. Режим военного положения введен на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день был подписан закон о всеобщей мобилизации. Последний раз продление этих законов было 12 февраля 2024 года. Тогда Зеленский продлил их до 13 мая текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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