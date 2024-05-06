Зеленский предложил продлить на Украине военное положение и мобилизацию

06 мая 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине на три месяца Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый законопроект о продлении мобилизации и военного положения в стране на три месяца, с 14 мая. Проекты зарегистрированы на сайте Верховной Рады. «Продлить срок действия военного положения на Украине с 5:30 (совпадает с московским временем) 14 мая сроком на 90 суток», — говорится в тексте приложения к проекту. Другой законопроект предлагает продление всеобщей мобилизации еще на три месяца. Режим военного положения введен на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день был подписан закон о всеобщей мобилизации. Последний раз продление этих законов было 12 февраля 2024 года. Тогда Зеленский продлил их до 13 мая текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый законопроект о продлении мобилизации и военного положения в стране на три месяца, с 14 мая. Проекты зарегистрированы на сайте Верховной Рады. «Продлить срок действия военного положения на Украине с 5:30 (совпадает с московским временем) 14 мая сроком на 90 суток», — говорится в тексте приложения к проекту. Другой законопроект предлагает продление всеобщей мобилизации еще на три месяца. Режим военного положения введен на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день был подписан закон о всеобщей мобилизации. Последний раз продление этих законов было 12 февраля 2024 года. Тогда Зеленский продлил их до 13 мая текущего года.