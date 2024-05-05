05 мая 2024

Ямальская дочка «Роснефти» проиграла спор за 100 млн рублей

ООО «Харампурнефтегаз» не смогло взыскать 106 млн рублей с подрядчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, нефть, кондинское месторождение, эргинский кластер
Причина судебной неудачи дочки «Роснефти» — истечение срока исковой давности Фото:

ООО «Харампурнефтегаз» проиграло в Арбитражном суде ЯНАО выгодный для нее спор о взыскании неустойки с подрядчика «Росспецстройпроект» из ХМАО, который за полгода так и не приступил к выполнению договорных обязательств. Сумма неустойки, по подсчетам истца, составляла 106 млн рублей. Причина судебной неудачи дочки «Роснефти» — истечение срока исковой давности.

«При отказе в удовлетворении иска суд принимает во внимание возражение ответчика об истечении срока исковой давности», — говорится в решении, опубликованном на сайте арбитражного суда округа. Срок исковой давности по рассматриваемому спору истек в сентябре 2023 года, а иск подан спустя месяц. Не уложившись в положенные сроки, «дочка» «Роснефти» потеряла, по ее подсчетам, 106,5 млн рублей.

Как следует из материалов дела, подрядчик из Сургута «Росспецстройпроект» обязался по заключенному сторонами договору построить два газосборных трубопровода с метанолопроводом на Харампурском газовом месторождении. Цена договора — 427 153 306 рублей. Срок окончания работ истекал в конце июня 2020 года. Однако к этому времени на участке не было ни строительной техники, ни персонала. Договор с «Росспецстройпроект» был расторгнут. В суде ответчик настаивал именно на пропуске срока исковой давности. Причины неисполнения договорных обязательств не выяснялись.

По данным открытых источников, ООО «Харампурнефтегаз» создано в феврале 2018 года для разработки Харампурского месторождения в ЯНАО. Здесь ведется добыча нефти и попутного газа. Это один из важнейших проектов ПАО «НК «Роснефть».

Ранее ООО «Харампурнефтегаз» проиграло судебный спор на 5,9 миллиона рублей. Иск о взыскании ущерба, причиненного почвам, подал в отношении дочерней компании «Роснефть» Росприроднадзор.

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ООО «Харампурнефтегаз» проиграло в Арбитражном суде ЯНАО выгодный для нее спор о взыскании неустойки с подрядчика «Росспецстройпроект» из ХМАО, который за полгода так и не приступил к выполнению договорных обязательств. Сумма неустойки, по подсчетам истца, составляла 106 млн рублей. Причина судебной неудачи дочки «Роснефти» — истечение срока исковой давности. «При отказе в удовлетворении иска суд принимает во внимание возражение ответчика об истечении срока исковой давности», — говорится в решении, опубликованном на сайте арбитражного суда округа. Срок исковой давности по рассматриваемому спору истек в сентябре 2023 года, а иск подан спустя месяц. Не уложившись в положенные сроки, «дочка» «Роснефти» потеряла, по ее подсчетам, 106,5 млн рублей. Как следует из материалов дела, подрядчик из Сургута «Росспецстройпроект» обязался по заключенному сторонами договору построить два газосборных трубопровода с метанолопроводом на Харампурском газовом месторождении. Цена договора — 427 153 306 рублей. Срок окончания работ истекал в конце июня 2020 года. Однако к этому времени на участке не было ни строительной техники, ни персонала. Договор с «Росспецстройпроект» был расторгнут. В суде ответчик настаивал именно на пропуске срока исковой давности. Причины неисполнения договорных обязательств не выяснялись. По данным открытых источников, ООО «Харампурнефтегаз» создано в феврале 2018 года для разработки Харампурского месторождения в ЯНАО. Здесь ведется добыча нефти и попутного газа. Это один из важнейших проектов ПАО «НК «Роснефть». Ранее ООО «Харампурнефтегаз» проиграло судебный спор на 5,9 миллиона рублей. Иск о взыскании ущерба, причиненного почвам, подал в отношении дочерней компании «Роснефть» Росприроднадзор.
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