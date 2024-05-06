Суд обязал мэрию Челябинска продать земельный участок фирме экс-депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО-2017». Челябинск, барышев андрей
Компания Андрея Барышева добилась продажи участка на северо-западе Челябинска Фото:

Арбитражный суд обязал мэрию Челябинска продать земельный участок банно-оздоровительному комплексу «Металлург» (БОК), принадлежащему экс-депутату Госдумы РФ Андрею Барышеву. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, власти должны устранить нарушение прав компании.

«Заявленные требования удовлетворить. Признать незаконным отказ в заключении договора купли-продажи земельного участка площадью 4250 кв. метров», — отмечено в решении суда.

Первоначально истцом являлся БОК «Стимул», в решении звучит «Металлург». Здание располагается на улице Чичерина, 12 в Челябинске. Решение может быть обжаловано.

Оперативно получить комментарий Барышева не удалось. В январе руководитель пояснил корреспонденту, что, поскольку здание построено, БОК рассчитывает приобрести участок по кадастровой стоимости. Барышев добавил, что запускать в эксплуатацию здание также пришлось через суд.

В январе пресс-служба мэрии в ответ на запрос URA.RU не стала уточнять позицию властей, указав на то, что доводы представлены в материалах дела. При подготовке материала агентство направило очередной запрос. Ответ будет опубликован по мере поступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд обязал мэрию Челябинска продать земельный участок банно-оздоровительному комплексу «Металлург» (БОК), принадлежащему экс-депутату Госдумы РФ Андрею Барышеву. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, власти должны устранить нарушение прав компании. «Заявленные требования удовлетворить. Признать незаконным отказ в заключении договора купли-продажи земельного участка площадью 4250 кв. метров», — отмечено в решении суда. Первоначально истцом являлся БОК «Стимул», в решении звучит «Металлург». Здание располагается на улице Чичерина, 12 в Челябинске. Решение может быть обжаловано. Оперативно получить комментарий Барышева не удалось. В январе руководитель пояснил корреспонденту, что, поскольку здание построено, БОК рассчитывает приобрести участок по кадастровой стоимости. Барышев добавил, что запускать в эксплуатацию здание также пришлось через суд. В январе пресс-служба мэрии в ответ на запрос URA.RU не стала уточнять позицию властей, указав на то, что доводы представлены в материалах дела. При подготовке материала агентство направило очередной запрос. Ответ будет опубликован по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...