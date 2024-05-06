Суд обязал мэрию Челябинска продать земельный участок фирме экс-депутата Госдумы

06 мая 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Компания Андрея Барышева добилась продажи участка на северо-западе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд обязал мэрию Челябинска продать земельный участок банно-оздоровительному комплексу «Металлург» (БОК), принадлежащему экс-депутату Госдумы РФ Андрею Барышеву. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, власти должны устранить нарушение прав компании. «Заявленные требования удовлетворить. Признать незаконным отказ в заключении договора купли-продажи земельного участка площадью 4250 кв. метров», — отмечено в решении суда. Первоначально истцом являлся БОК «Стимул», в решении звучит «Металлург». Здание располагается на улице Чичерина, 12 в Челябинске. Решение может быть обжаловано. Оперативно получить комментарий Барышева не удалось. В январе руководитель пояснил корреспонденту, что, поскольку здание построено, БОК рассчитывает приобрести участок по кадастровой стоимости. Барышев добавил, что запускать в эксплуатацию здание также пришлось через суд. В январе пресс-служба мэрии в ответ на запрос URA.RU не стала уточнять позицию властей, указав на то, что доводы представлены в материалах дела. При подготовке материала агентство направило очередной запрос. Ответ будет опубликован по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд обязал мэрию Челябинска продать земельный участок банно-оздоровительному комплексу «Металлург» (БОК), принадлежащему экс-депутату Госдумы РФ Андрею Барышеву. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, власти должны устранить нарушение прав компании. «Заявленные требования удовлетворить. Признать незаконным отказ в заключении договора купли-продажи земельного участка площадью 4250 кв. метров», — отмечено в решении суда. Первоначально истцом являлся БОК «Стимул», в решении звучит «Металлург». Здание располагается на улице Чичерина, 12 в Челябинске. Решение может быть обжаловано. Оперативно получить комментарий Барышева не удалось. В январе руководитель пояснил корреспонденту, что, поскольку здание построено, БОК рассчитывает приобрести участок по кадастровой стоимости. Барышев добавил, что запускать в эксплуатацию здание также пришлось через суд. В январе пресс-служба мэрии в ответ на запрос URA.RU не стала уточнять позицию властей, указав на то, что доводы представлены в материалах дела. При подготовке материала агентство направило очередной запрос. Ответ будет опубликован по мере поступления.