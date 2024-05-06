Суд обязал мэрию Челябинска продать земельный участок фирме экс-депутата Госдумы

Арбитражный суд обязал мэрию Челябинска продать земельный участок банно-оздоровительному комплексу «Металлург» (БОК), принадлежащему экс-депутату Госдумы РФ Андрею Барышеву. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, власти должны устранить нарушение прав компании.
«Заявленные требования удовлетворить. Признать незаконным отказ в заключении договора купли-продажи земельного участка площадью 4250 кв. метров», — отмечено в решении суда.
Первоначально истцом являлся БОК «Стимул», в решении звучит «Металлург». Здание располагается на улице Чичерина, 12 в Челябинске. Решение может быть обжаловано.
Оперативно получить комментарий Барышева не удалось. В январе руководитель пояснил корреспонденту, что, поскольку здание построено, БОК рассчитывает приобрести участок по кадастровой стоимости. Барышев добавил, что запускать в эксплуатацию здание также пришлось через суд.
В январе пресс-служба мэрии в ответ на запрос URA.RU не стала уточнять позицию властей, указав на то, что доводы представлены в материалах дела. При подготовке материала агентство направило очередной запрос. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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