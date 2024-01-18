Экс-депутат Госдумы Барышев требует от мэрии Челябинска продать ему землю

Компания Андрея Барышева потребовала от мэрии Челябинска продать ей землю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания бывшего депутата Госдумы РФ Андрея Барышева «Стимул» требует от мэрии Челябинска продать землю. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, участок площадью 4,25 тысячи квадратных метров расположен на улице Чичерина.

«Заявление принять. Возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению», — отмечено в решении арбитражного суда региона.

Предварительное судебное заседание было назначено на 18 января, однако его перенесли на февраль. Инициатор спора потребовал признать незаконным отказ в заключении договора купли-продажи и обязать продать актив.

«На земельном участке расположено наше здание. По закону, если имеется объект недвижимости, то администрация города обязана продать землю по кадастровой стоимости. Почему-то нам отказывают. Обратились в суд, чтобы добиться справедливости», — сообщил URA.RU Барышев.

Собеседник URA.RU отметил, что разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было также получено через суд. Расположенное на участке здание пока пустует. В будущем здесь планируют оборудовать торгово-офисные помещения.

В ноябре было вынесено решение по другому делу. Мэрия добилась изъятия земельного участка с незаконченным строительством у той фирмы. Актив площадью 10,5 тысячи кв. метров расположен на пересечении Университетской набережной и улицы Академика Макеева в Калининском районе.

В Госдуму Барышев избрался в 2016 году по Челябинскому округу. Однако выборы 2021 года для него закончились ничем: «Единая Россия» не поддержала его выдвижение.

При подготовке информации URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Челябинска. Ответ к моменту публикации не поступил.