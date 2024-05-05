Коммунисты выставят в гордуму Салехарда пять кандидатов. Инсайд

06 мая 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Список потенциальных кандидатов реготделение КПРФ не разглашает Фото: Денис Моргунов © URA.RU На сентябрьские выборы в гордуму Салехарда (ЯНАО) от партии КПРФ планируют выдвигаться минимум пять кандидатов от пяти избирательных округов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала первый секретарь городского отделения КПРФ Людмила Журавлева. «Выдвижение кандидатов запланировано на 22 июня, баллотироваться будут от каждого избирательного округа. Конечное число сказать мы не можем, список еще не готов», — сообщила собеседница агентства. Тем временем, как ранее сообщало URA.RU, коммунисты также намерены выдвинуть своих кандидатов в каждом избирательном округе на выборы в гордуму Ноябрьска. При этом действующий депутат гордумы Александр Бондарчук, избиравшийся от КПРФ, пока не определился, будет ли баллотироваться — депутат не исключает отказа от участия в борьбе за мандат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сентябрьские выборы в гордуму Салехарда (ЯНАО) от партии КПРФ планируют выдвигаться минимум пять кандидатов от пяти избирательных округов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала первый секретарь городского отделения КПРФ Людмила Журавлева. «Выдвижение кандидатов запланировано на 22 июня, баллотироваться будут от каждого избирательного округа. Конечное число сказать мы не можем, список еще не готов», — сообщила собеседница агентства. Тем временем, как ранее сообщало URA.RU, коммунисты также намерены выдвинуть своих кандидатов в каждом избирательном округе на выборы в гордуму Ноябрьска. При этом действующий депутат гордумы Александр Бондарчук, избиравшийся от КПРФ, пока не определился, будет ли баллотироваться — депутат не исключает отказа от участия в борьбе за мандат.