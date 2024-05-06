Россия пообещала удары по Лондону

МИД РФ: Россия вправе нанести удар по Британии в ответ на атаки ВСУ ее оружием
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Россия может нанести ответный удар по Великобритании, если ВСУ воспользуются ее оружием для удара по России, заявили в МИД РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия вправе нанести ответный военный удар по территории Великобритании, если украинские военные нанесут удар по территории РФ британским оружием. Об этом заявили в МИД РФ.

«Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины», — сказано в заявлении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, передает RT.

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Россия вправе нанести ответный военный удар по территории Великобритании, если украинские военные нанесут удар по территории РФ британским оружием. Об этом заявили в МИД РФ. «Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины», — сказано в заявлении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ. Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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