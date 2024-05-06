Россия пообещала удары по Лондону

МИД РФ: Россия вправе нанести удар по Британии в ответ на атаки ВСУ ее оружием

06 мая 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Россия может нанести ответный удар по Великобритании, если ВСУ воспользуются ее оружием для удара по России, заявили в МИД РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вправе нанести ответный военный удар по территории Великобритании, если украинские военные нанесут удар по территории РФ британским оружием. Об этом заявили в МИД РФ. «Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины», — сказано в заявлении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ . Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия вправе нанести ответный военный удар по территории Великобритании, если украинские военные нанесут удар по территории РФ британским оружием. Об этом заявили в МИД РФ. «Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины», — сказано в заявлении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ. Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, передает RT.