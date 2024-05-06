Россия пообещала удары по Лондону

Россия вправе нанести ответный военный удар по территории Великобритании, если украинские военные нанесут удар по территории РФ британским оружием. Об этом заявили в МИД РФ.
«Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины», — сказано в заявлении. Оно опубликовано на сайте
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, передает RT.
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