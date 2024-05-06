Путевки в летний лагерь подорожали на 20%

07 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Способ размещения и тип питания сильно влияют на стоимость путевки, сказал Артем Молибогов Фото: Анна Майорова © URA.RU Отдых в детских лагерях в этом году подорожал на 10—20%. За путевку родителям придется заплатить до 90 тысяч рублей. Об этом и о том, как отправить ребенка отдыхать бесплатно, URA.RU рассказал специалист по привлечению клиентов сервиса по поиску детских лагерей VLagere.ru Артем Молибогов. Сколько стоит путевка в городской лагерь «Стоимость путевки в детский лагерь сильно зависит от региона, а также от длительности смены или пребывания ребенка на программе. Например, один день в городском/дневном лагере или клубе в Москве обойдется в среднем от 1700—2500 рублей до 3500—4000 рублей. В регионах стоимость одного дня ниже: от 1300—2000 рублей до 3000 рублей. В целом год к году мы видим увеличение стоимости путевок в среднем на 10—20% в зависимости от региона проведения лагеря», — сказал Артем Молибогов. Сколько придется заплатить за выездной лагерь Новость по теме Путин призвал создать равные условия для россиян во всех регионах Если говорить про выездные загородные лагеря, например, в Подмосковье, то стоимость одного дня и смены в целом сильно разнится, отметил эксперт. «На конечную цену влияют такие факторы, как условия проживания и питания. В лагерях Подмосковья популярностью пользуются смены 10-14 дней, средняя стоимость путевки — 55—75 тысяч рублей. Путевка в лагерь с проживанием в двух-трех местных номерах и удобствами в номере, пятиразовым питанием по системе „шведский стол“ обойдется дороже, чем в лагерь, в котором предусмотрено шести-восьмиместное проживания с удобствами на этаже и порционным питанием. Также на ценник влияют: основной профиль, насыщенность программы, количество часов образовательных, спортивных и творческих активностей, наличие выездных мероприятий или мастер-классов от приглашенных гостей», — продолжил собеседник агентства. Стоимость путевки на море сильно зависит от цен на билеты до места назначения. «В лагеря, расположенные в курортах Краснодарского края, средняя стоимость путевки составляет 70—90 тысяч рублей. Также стоит учитывать, что не везде в нее включен трансфер. В таком случае стоит ориентироваться на дополнительные траты в районе 15—20 тысяч рублей, в зависимости от региона проживания ребенка», — объяснил Молибогов. Кто может поехать в лагерь бесплатно Новость по теме МВД предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников От региона к региону могут меняться и критерии получения бесплатной путевки. «Стоит уточнять их в уполномоченных органах, например, в комитете по делам молодежи или в министерстве здравоохранения и социального развития. Помимо этого, можно воспользоваться различными программами господдержки и компенсации части стоимости путевки. Например, для жителей Санкт-Петербурга предоставляется сертификат от ЦОО „Молодежный“, который позволяет оплатить часть стоимости путевки в лагерь. Для жителей Москвы и Московской области — сертификаты от ГАУК „Мосгортур“. Чтобы узнать, какие категории граждан могут получить сертификат, рекомендуем обратиться в приемную или ближайший МФЦ, так как правила и сумма индивидуальны в каждом конкретном случае», — заявил Молибогов. Одаренные дети могут отправиться в лагерь бесплатно, сообщил URA.RU заместитель директора по образованию федерального бюджетного госучреждения «Всероссийский детский центр «Смена» Алексей Резник. «Можно попасть по конкурсу в любое время года. Стать участником образовательных программ могут школьники в возрасте от 11 до 17 лет», — добавил эксперт. Первый способ: по региональной квоте Обратитесь к региональному оператору для уточнения наличия квоты на понравившуюся вам программу.

Загрузите в личный кабинет ваши достижения за последние три года.

При подаче заявки программа предложит доступные программы по вашему региону в соответствии с достижениями. Способ второй: на конкурсной основе Зайдите на сайт в раздел «Образование»/«Документы» и найдите положение о конкурсном отборе, где описаны условия участия в образовательной программе. Также положение публикуется на сайте тематического партнера.

Если вы прошли конкурсный отбор и вам направили сертификат победителя, загружайте его в «Достижения» и подавайте заявку на соответствующую смену.

Некоторые конкурсные отборы «Смена» проводит самостоятельно, например, на Международный шахматный фестиваль. В этом случае публикуется соответствующее положение по конкурсному отбору, и следуя инструкциям, можно также выиграть путевку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдых в детских лагерях в этом году подорожал на 10—20%. За путевку родителям придется заплатить до 90 тысяч рублей. Об этом и о том, как отправить ребенка отдыхать бесплатно, URA.RU рассказал специалист по привлечению клиентов сервиса по поиску детских лагерей VLagere.ru Артем Молибогов. «Стоимость путевки в детский лагерь сильно зависит от региона, а также от длительности смены или пребывания ребенка на программе. Например, один день в городском/дневном лагере или клубе в Москве обойдется в среднем от 1700—2500 рублей до 3500—4000 рублей. В регионах стоимость одного дня ниже: от 1300—2000 рублей до 3000 рублей. В целом год к году мы видим увеличение стоимости путевок в среднем на 10—20% в зависимости от региона проведения лагеря», — сказал Артем Молибогов. Если говорить про выездные загородные лагеря, например, в Подмосковье, то стоимость одного дня и смены в целом сильно разнится, отметил эксперт. «На конечную цену влияют такие факторы, как условия проживания и питания. В лагерях Подмосковья популярностью пользуются смены 10-14 дней, средняя стоимость путевки — 55—75 тысяч рублей. Путевка в лагерь с проживанием в двух-трех местных номерах и удобствами в номере, пятиразовым питанием по системе „шведский стол“ обойдется дороже, чем в лагерь, в котором предусмотрено шести-восьмиместное проживания с удобствами на этаже и порционным питанием. Также на ценник влияют: основной профиль, насыщенность программы, количество часов образовательных, спортивных и творческих активностей, наличие выездных мероприятий или мастер-классов от приглашенных гостей», — продолжил собеседник агентства. Стоимость путевки на море сильно зависит от цен на билеты до места назначения. «В лагеря, расположенные в курортах Краснодарского края, средняя стоимость путевки составляет 70—90 тысяч рублей. Также стоит учитывать, что не везде в нее включен трансфер. В таком случае стоит ориентироваться на дополнительные траты в районе 15—20 тысяч рублей, в зависимости от региона проживания ребенка», — объяснил Молибогов. От региона к региону могут меняться и критерии получения бесплатной путевки. «Стоит уточнять их в уполномоченных органах, например, в комитете по делам молодежи или в министерстве здравоохранения и социального развития. Помимо этого, можно воспользоваться различными программами господдержки и компенсации части стоимости путевки. Например, для жителей Санкт-Петербурга предоставляется сертификат от ЦОО „Молодежный“, который позволяет оплатить часть стоимости путевки в лагерь. Для жителей Москвы и Московской области — сертификаты от ГАУК „Мосгортур“. Чтобы узнать, какие категории граждан могут получить сертификат, рекомендуем обратиться в приемную или ближайший МФЦ, так как правила и сумма индивидуальны в каждом конкретном случае», — заявил Молибогов. Одаренные дети могут отправиться в лагерь бесплатно, сообщил URA.RU заместитель директора по образованию федерального бюджетного госучреждения «Всероссийский детский центр «Смена» Алексей Резник. «Можно попасть по конкурсу в любое время года. Стать участником образовательных программ могут школьники в возрасте от 11 до 17 лет», — добавил эксперт.