Общество МВД предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников 23 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 + Светлана Ушакова сообщила, что нужно проработать безопасные маршруты для детей в лагерях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МВД РФ выступило с инициативой оборудовать укрытиями от БПЛА детские лагеря и места массового пребывания детей. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Светлана Ушакова. «Необходимо в местах их (детей — прим. URA.RU) массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия», — заявила Ушакова во время заседания комитета Совфеда по социальной политике, слова передает ТАСС. Она отметила, что также необходимо проработать маршруты безопасного передвижения для детей. Ранее сообщалось, что в РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Ее планируют представить на форуме «Армия-2024», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! МВД РФ выступило с инициативой оборудовать укрытиями от БПЛА детские лагеря и места массового пребывания детей. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Светлана Ушакова. «Необходимо в местах их (детей — прим. URA.RU) массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия», — заявила Ушакова во время заседания комитета Совфеда по социальной политике, слова передает ТАСС. Она отметила, что также необходимо проработать маршруты безопасного передвижения для детей. Ранее сообщалось, что в РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Ее планируют представить на форуме «Армия-2024», передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям