МВД предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, летний лагерь, летний отдых
Светлана Ушакова сообщила, что нужно проработать безопасные маршруты для детей в лагерях Фото:

МВД РФ выступило с инициативой оборудовать укрытиями от БПЛА детские лагеря и места массового пребывания детей. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Светлана Ушакова.

«Необходимо в местах их (детей — прим. URA.RU) массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия», — заявила Ушакова во время заседания комитета Совфеда по социальной политике, слова передает ТАСС. Она отметила, что также необходимо проработать маршруты безопасного передвижения для детей.

Ранее сообщалось, что в РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Ее планируют представить на форуме «Армия-2024», передает RT.

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МВД РФ выступило с инициативой оборудовать укрытиями от БПЛА детские лагеря и места массового пребывания детей. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Светлана Ушакова. «Необходимо в местах их (детей — прим. URA.RU) массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия», — заявила Ушакова во время заседания комитета Совфеда по социальной политике, слова передает ТАСС. Она отметила, что также необходимо проработать маршруты безопасного передвижения для детей. Ранее сообщалось, что в РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Ее планируют представить на форуме «Армия-2024», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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