МВД предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

МВД РФ выступило с инициативой оборудовать укрытиями от БПЛА детские лагеря и места массового пребывания детей. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Светлана Ушакова.
«Необходимо в местах их (детей — прим. URA.RU) массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия», — заявила Ушакова во время заседания комитета Совфеда по социальной политике, слова передает ТАСС. Она отметила, что также необходимо проработать маршруты безопасного передвижения для детей.
Ранее сообщалось, что в РФ создана система защиты важных масштабных объектов от атак дронов — «Пятница». Ее планируют представить на форуме «Армия-2024», передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.