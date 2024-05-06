Боец СВО из Златоуста разминировал сбитый товарищами дрон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Боец из Златоуста Челябинской области с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-центре челябинского пункта контрактной службы в ВС РФ.
«Наши пацаны посадили „Бабу Ягу“. Боец из Златоуста с позывным „Матрос“ тут же ее разминировал. Отличный трофей», — сообщили в пункте отбора. Мужчина также передал привет землякам из Златоуста.
«Бабой Ягой» называют беспилотники сельхозназначения. Они имеют большую грузоподъемность и хорошую навигацию. Один дрон может унести заряды весом порядка 50 килограммов.
«Матрос» разминировал сбитую товарищами «Бабу Ягу»
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