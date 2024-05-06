Челябинский боец СВО разминировал дрон «Бабу Ягу». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, перчатки, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Боец СВО из Златоуста разминировал сбитый товарищами дрон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец из Златоуста Челябинской области с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-центре челябинского пункта контрактной службы в ВС РФ.

«Наши пацаны посадили „Бабу Ягу“. Боец из Златоуста с позывным „Матрос“ тут же ее разминировал. Отличный трофей», — сообщили в пункте отбора. Мужчина также передал привет землякам из Златоуста.

«Бабой Ягой» называют беспилотники сельхозназначения. Они имеют большую грузоподъемность и хорошую навигацию. Один дрон может унести заряды весом порядка 50 килограммов.

«Матрос» разминировал сбитую товарищами «Бабу Ягу»
«Матрос» разминировал сбитую товарищами «Бабу Ягу»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец из Златоуста Челябинской области с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-центре челябинского пункта контрактной службы в ВС РФ. «Наши пацаны посадили „Бабу Ягу“. Боец из Златоуста с позывным „Матрос“ тут же ее разминировал. Отличный трофей», — сообщили в пункте отбора. Мужчина также передал привет землякам из Златоуста. «Бабой Ягой» называют беспилотники сельхозназначения. Они имеют большую грузоподъемность и хорошую навигацию. Один дрон может унести заряды весом порядка 50 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...