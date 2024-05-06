Челябинский боец СВО разминировал дрон «Бабу Ягу». Фото

06 мая 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Боец СВО из Златоуста разминировал сбитый товарищами дрон Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Златоуста Челябинской области с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-центре челябинского пункта контрактной службы в ВС РФ. «Наши пацаны посадили „Бабу Ягу“. Боец из Златоуста с позывным „Матрос“ тут же ее разминировал. Отличный трофей», — сообщили в пункте отбора. Мужчина также передал привет землякам из Златоуста. «Бабой Ягой» называют беспилотники сельхозназначения. Они имеют большую грузоподъемность и хорошую навигацию. Один дрон может унести заряды весом порядка 50 килограммов. «Матрос» разминировал сбитую товарищами «Бабу Ягу» telegram-канал пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец из Златоуста Челябинской области с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-центре челябинского пункта контрактной службы в ВС РФ. «Наши пацаны посадили „Бабу Ягу“. Боец из Златоуста с позывным „Матрос“ тут же ее разминировал. Отличный трофей», — сообщили в пункте отбора. Мужчина также передал привет землякам из Златоуста. «Бабой Ягой» называют беспилотники сельхозназначения. Они имеют большую грузоподъемность и хорошую навигацию. Один дрон может унести заряды весом порядка 50 килограммов.