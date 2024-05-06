Курганские власти не смогут построить мост на шоссе Тюнина, которое затопило. Видео

06 мая 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Власти Кургана объяснили, почему на шоссе Тюнина нельзя строить мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане власти не могут построить мост на шоссе Тюнина, которое топит во время паводков, потому что в противном случае возникнет риск затопления центра города. Об этом сообщил гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников «Строительство моста либо повышение насыпи шоссе имени Тюнина для обеспечения беспрепятственного доступа [в период паводка] и создание каких-либо водопропускных труб невозможно. Потому что ширина поймы по шоссе Тюнина составляет 800 метров, и эта пойма предназначена именно для весеннего пропуска воды, для исключения подпора воды в верхней части водохранилища города Кургана», — объяснил Ситников в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. По его словам, если появится такой подпор, то вода может перелиться через дамбу и подтопить левобережную часть города, где расположен центр. Ситников отметил, что шоссе Тюнина смогут открыть, когда там будет обеспечено безопасное передвижения, но на 6 мая уровень воды был выше шоссе на 90 см. Он добавил, что Кировский мост, где уже устанавливают ранее снятое ограждение, планируют открыть 7—8 мая. Шоссе Тюнина в Кургане закрывает водой при достижении отметки в 720 см в реке Тобол. Из-за перекрытия шоссе в городе загружен участок трассы «Иртыш». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане власти не могут построить мост на шоссе Тюнина, которое топит во время паводков, потому что в противном случае возникнет риск затопления центра города. Об этом сообщил гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников «Строительство моста либо повышение насыпи шоссе имени Тюнина для обеспечения беспрепятственного доступа [в период паводка] и создание каких-либо водопропускных труб невозможно. Потому что ширина поймы по шоссе Тюнина составляет 800 метров, и эта пойма предназначена именно для весеннего пропуска воды, для исключения подпора воды в верхней части водохранилища города Кургана», — объяснил Ситников в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. По его словам, если появится такой подпор, то вода может перелиться через дамбу и подтопить левобережную часть города, где расположен центр. Ситников отметил, что шоссе Тюнина смогут открыть, когда там будет обеспечено безопасное передвижения, но на 6 мая уровень воды был выше шоссе на 90 см. Он добавил, что Кировский мост, где уже устанавливают ранее снятое ограждение, планируют открыть 7—8 мая. Шоссе Тюнина в Кургане закрывает водой при достижении отметки в 720 см в реке Тобол. Из-за перекрытия шоссе в городе загружен участок трассы «Иртыш».