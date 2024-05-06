Народный фронт доставил Огонь памяти в 14 стран мира и 100 городов России

Народный фронт с поддержкой Россотрудничества успешно доставил Огонь памяти в 14 стран и 100 городов России. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.
«Спортсмены, актеры и военные корреспонденты осуществили доставку ламп с частицами Вечного огня в различные страны и города России, включая Киргизию, Абхазию, Армению и Белоруссию», — отмечается в сообщении пресс-службы. Его приводит РАПСИ.
Вечный огонь доставлен в 14 стран мира и 100 городов России, отметили там. В Гродно лампу с частичкой огня передали представителю школьного мемориального Народного музея Героя.
Церемония передачи Огня памяти состоялась на Красной площади. Лампы получили не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники специальной военной операции.
В регионах России Огни памяти зажглись на мемориалах и в местах захоронений. Так, в Воронежской области Огонь памяти доставлен в село Чертовицы для открытия памятника красноармейцам. Также лампы получили Ленинградская область и Санкт-Петербург, Тамбовская, Новгородская и Орловская области и другие.
Традиционная акция «Огонь памяти» началась 3 мая у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Она проводится каждый год перед Днем Победы. Таким образом подчеркивается значение памяти о подвигах воинов Великой Отечественной войны.
Ранее на мемориальных комплексах в 11 регионах России зажгли Вечный огонь. Центральным стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Острове Псковской области. Подробности — в материале URA.RU.
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