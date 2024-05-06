Народный фронт доставил Огонь памяти в 14 стран мира и 100 городов России

06 мая 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Акция «Огонь памяти» стартовала 3 мая в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Народный фронт с поддержкой Россотрудничества успешно доставил Огонь памяти в 14 стран и 100 городов России. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения. «Спортсмены, актеры и военные корреспонденты осуществили доставку ламп с частицами Вечного огня в различные страны и города России, включая Киргизию, Абхазию, Армению и Белоруссию», — отмечается в сообщении пресс-службы. Его приводит РАПСИ. Вечный огонь доставлен в 14 стран мира и 100 городов России, отметили там. В Гродно лампу с частичкой огня передали представителю школьного мемориального Народного музея Героя. Церемония передачи Огня памяти состоялась на Красной площади. Лампы получили не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники специальной военной операции. В регионах России Огни памяти зажглись на мемориалах и в местах захоронений. Так, в Воронежской области Огонь памяти доставлен в село Чертовицы для открытия памятника красноармейцам. Также лампы получили Ленинградская область и Санкт-Петербург, Тамбовская, Новгородская и Орловская области и другие. Традиционная акция «Огонь памяти» началась 3 мая у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Она проводится каждый год перед Днем Победы. Таким образом подчеркивается значение памяти о подвигах воинов Великой Отечественной войны. Ранее на мемориальных комплексах в 11 регионах России зажгли Вечный огонь. Центральным стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Острове Псковской области. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный фронт с поддержкой Россотрудничества успешно доставил Огонь памяти в 14 стран и 100 городов России. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения. «Спортсмены, актеры и военные корреспонденты осуществили доставку ламп с частицами Вечного огня в различные страны и города России, включая Киргизию, Абхазию, Армению и Белоруссию», — отмечается в сообщении пресс-службы. Его приводит РАПСИ. Вечный огонь доставлен в 14 стран мира и 100 городов России, отметили там. В Гродно лампу с частичкой огня передали представителю школьного мемориального Народного музея Героя. Церемония передачи Огня памяти состоялась на Красной площади. Лампы получили не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники специальной военной операции. В регионах России Огни памяти зажглись на мемориалах и в местах захоронений. Так, в Воронежской области Огонь памяти доставлен в село Чертовицы для открытия памятника красноармейцам. Также лампы получили Ленинградская область и Санкт-Петербург, Тамбовская, Новгородская и Орловская области и другие. Традиционная акция «Огонь памяти» началась 3 мая у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Она проводится каждый год перед Днем Победы. Таким образом подчеркивается значение памяти о подвигах воинов Великой Отечественной войны. Ранее на мемориальных комплексах в 11 регионах России зажгли Вечный огонь. Центральным стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Острове Псковской области. Подробности — в материале URA.RU.