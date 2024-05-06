Из Уфы запустят туристический поезд в Челябинскую область

06 мая 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Туристы посетят уникальные туристические локации Челябинской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из столицы Башкортостана Уфы 25 мая запустят туристический ретро-поезд «Грушинский экспресс» в Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Центра проектного развития территорий и туризма». «Из столицы Башкортостана запустят туристический поезд в Челябинскую область. Ретро-поезд „Грушинский экспресс“ состоит из шести вагонов… Отправление из Уфы 25 мая», — сообщает пресс-служба организации в своем telegram-канале. Вагоны оформят в бардовском стиле — столики будут в виде гитары, оконные занавески с фирменным логотипом, салон сделан из дерева. В одном из вагонов установят настоящую сцену, на которой каждый желающий сможет исполнить песню под гитару. Также в поезде планируется открыть буфет. Поезд отправится из Уфы 25 мая в 06:55, прибудет в Златоуст в 12:51. Обратно со станции Златоуст поезд поедет 26 мая в 17:20 и прибудет в Уфу в 23:30. За два дня путешествия туристы посетят уникальные туристические локации Челябинской области, в том числе национальный парк «Таганай» с самой протяженной в мире Большой Каменной рекой, Златоустовскую оружейную фабрику, также прокатятся на высокогорном трамвайчике и прогуляются по парку Бажова. На выбор предлагается тур «Два дня на Южном Урале» или «К Большой Каменной реке». В Челябинской области с 10 декабря 2023 года вводили дополнительную пару поездов «Ласточка» по направлению Аша — Уфа. Как рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, поезда назначались из-за высокой популярностью пригородных поездов по данному направлению в зимний сезон. «Ласточка» курсировала по выходным и праздничным дням. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из столицы Башкортостана Уфы 25 мая запустят туристический ретро-поезд «Грушинский экспресс» в Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Центра проектного развития территорий и туризма». «Из столицы Башкортостана запустят туристический поезд в Челябинскую область. Ретро-поезд „Грушинский экспресс“ состоит из шести вагонов… Отправление из Уфы 25 мая», — сообщает пресс-служба организации в своем telegram-канале. Вагоны оформят в бардовском стиле — столики будут в виде гитары, оконные занавески с фирменным логотипом, салон сделан из дерева. В одном из вагонов установят настоящую сцену, на которой каждый желающий сможет исполнить песню под гитару. Также в поезде планируется открыть буфет. Поезд отправится из Уфы 25 мая в 06:55, прибудет в Златоуст в 12:51. Обратно со станции Златоуст поезд поедет 26 мая в 17:20 и прибудет в Уфу в 23:30. За два дня путешествия туристы посетят уникальные туристические локации Челябинской области, в том числе национальный парк «Таганай» с самой протяженной в мире Большой Каменной рекой, Златоустовскую оружейную фабрику, также прокатятся на высокогорном трамвайчике и прогуляются по парку Бажова. На выбор предлагается тур «Два дня на Южном Урале» или «К Большой Каменной реке». В Челябинской области с 10 декабря 2023 года вводили дополнительную пару поездов «Ласточка» по направлению Аша — Уфа. Как рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, поезда назначались из-за высокой популярностью пригородных поездов по данному направлению в зимний сезон. «Ласточка» курсировала по выходным и праздничным дням.