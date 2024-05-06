В ЕС отреагировали на планы РФ по учениям с ядерным оружием

Стано: ЕС призывает Россию «остановить эскалацию» и безответственное поведение

06 мая 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

В ЕС просят Россию не проводит ракетные учения Фото: Роман Наумов © URA.RU Евросоюз, после сообщения России о проведении ракетных учений с ядерным оружием, призвал Москву «остановить эскалацию». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. «Мы призываем Россию прекратить эскалацию…и безответственное поведение», — сказал Стано. Заявление он сделал на брифинге в Брюсселе. Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб ВС РФ проводит подготовку к проведению учений с ракетными соединения Южного военного округа с привлечением авиации и ВМФ по поручению президента. В МИД РФ высказали надежду, что учения российских военных остудят «горячие головы» на Западе и помогут им осознать риски от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз, после сообщения России о проведении ракетных учений с ядерным оружием, призвал Москву «остановить эскалацию». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. «Мы призываем Россию прекратить эскалацию…и безответственное поведение», — сказал Стано. Заявление он сделал на брифинге в Брюсселе. Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб ВС РФ проводит подготовку к проведению учений с ракетными соединения Южного военного округа с привлечением авиации и ВМФ по поручению президента. В МИД РФ высказали надежду, что учения российских военных остудят «горячие головы» на Западе и помогут им осознать риски от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, пишет RT.