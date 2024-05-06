В ЕС отреагировали на планы РФ по учениям с ядерным оружием

Стано: ЕС призывает Россию «остановить эскалацию» и безответственное поведение
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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
В ЕС просят Россию не проводит ракетные учения Фото:

Евросоюз, после сообщения России о проведении ракетных учений с ядерным оружием, призвал Москву «остановить эскалацию». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

«Мы призываем Россию прекратить эскалацию…и безответственное поведение», — сказал Стано. Заявление он сделал на брифинге в Брюсселе.

Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб ВС РФ проводит подготовку к проведению учений с ракетными соединения Южного военного округа с привлечением авиации и ВМФ по поручению президента. В МИД РФ высказали надежду, что учения российских военных остудят «горячие головы» на Западе и помогут им осознать риски от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, пишет RT.

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Евросоюз, после сообщения России о проведении ракетных учений с ядерным оружием, призвал Москву «остановить эскалацию». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. «Мы призываем Россию прекратить эскалацию…и безответственное поведение», — сказал Стано. Заявление он сделал на брифинге в Брюсселе. Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб ВС РФ проводит подготовку к проведению учений с ракетными соединения Южного военного округа с привлечением авиации и ВМФ по поручению президента. В МИД РФ высказали надежду, что учения российских военных остудят «горячие головы» на Западе и помогут им осознать риски от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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