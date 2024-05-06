В ЕС отреагировали на планы РФ по учениям с ядерным оружием

Евросоюз, после сообщения России о проведении ракетных учений с ядерным оружием, призвал Москву «остановить эскалацию». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.
«Мы призываем Россию прекратить эскалацию…и безответственное поведение», —
Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб ВС РФ проводит подготовку к проведению учений с ракетными соединения Южного военного округа с привлечением авиации и ВМФ по поручению президента. В МИД РФ высказали надежду, что учения российских военных остудят «горячие головы» на Западе и помогут им осознать риски от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, пишет RT.
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