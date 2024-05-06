В свердловском городе продлили режим ЧС

06 мая 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

На улицах продолжается расчистка дорог и тротуаров от поваленных деревьев (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В Дегтярске (Свердловская область) продлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. «Режим ЧС продлен… До 8 мая (включительно) школы переведены на дистанционное обучение, а работа детских садов приостановлена», — написал Пильников в своем telegram-канале. В течение суток в городе планируют восстановить теплоснабжение, добавил он. По словам мэра, тепло придет сначала в социально значимые объекты, а потом в многоквартирные дома. Режим чрезвычайной ситуации в Дегтярске был введен 4 мая в 22:40. Такое решение было продиктовано последствиями от накрывшего регион мощного снегопада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дегтярске (Свердловская область) продлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. «Режим ЧС продлен… До 8 мая (включительно) школы переведены на дистанционное обучение, а работа детских садов приостановлена», — написал Пильников в своем telegram-канале. В течение суток в городе планируют восстановить теплоснабжение, добавил он. По словам мэра, тепло придет сначала в социально значимые объекты, а потом в многоквартирные дома. Режим чрезвычайной ситуации в Дегтярске был введен 4 мая в 22:40. Такое решение было продиктовано последствиями от накрывшего регион мощного снегопада.