В свердловском городе продлили режим ЧС

В Дегтярске (Свердловская область) продлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Вадим Пильников.
«Режим ЧС продлен… До 8 мая (включительно) школы переведены на дистанционное обучение, а работа детских садов приостановлена», — написал Пильников в своем telegram-канале.
В течение суток в городе планируют восстановить теплоснабжение, добавил он. По словам мэра, тепло придет сначала в социально значимые объекты, а потом в многоквартирные дома.
Режим чрезвычайной ситуации в Дегтярске был введен 4 мая в 22:40. Такое решение было продиктовано последствиями от накрывшего регион мощного снегопада.
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