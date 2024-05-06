06 мая 2024

В свердловском городе продлили режим ЧС

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Верхняя Пышма. Свердловская область, уборка снега, снегоуборочная техника, проезжая часть, верхняя пышма
На улицах продолжается расчистка дорог и тротуаров от поваленных деревьев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Дегтярске (Свердловская область) продлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Вадим Пильников.

«Режим ЧС продлен… До 8 мая (включительно) школы переведены на дистанционное обучение, а работа детских садов приостановлена», — написал Пильников в своем telegram-канале.

В течение суток в городе планируют восстановить теплоснабжение, добавил он. По словам мэра, тепло придет сначала в социально значимые объекты, а потом в многоквартирные дома.

Режим чрезвычайной ситуации в Дегтярске был введен 4 мая в 22:40. Такое решение было продиктовано последствиями от накрывшего регион мощного снегопада.

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В Дегтярске (Свердловская область) продлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. «Режим ЧС продлен… До 8 мая (включительно) школы переведены на дистанционное обучение, а работа детских садов приостановлена», — написал Пильников в своем telegram-канале. В течение суток в городе планируют восстановить теплоснабжение, добавил он. По словам мэра, тепло придет сначала в социально значимые объекты, а потом в многоквартирные дома. Режим чрезвычайной ситуации в Дегтярске был введен 4 мая в 22:40. Такое решение было продиктовано последствиями от накрывшего регион мощного снегопада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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