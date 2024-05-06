06 мая 2024

В Госдепе ответили на вопрос об отправке войск США на Украину

Миллер: США не отправят войска на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Военных США не будет на Украине, говорил Байден (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден четко дал понять, что не намерен отправлять американских военных на Украину. Об этом 6 мая заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.

«Не буду комментировать заявление члена конгресса [Хакима Джеффриса]. Президент [Байден] ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — сказал Миллер на брифинге с журналистами.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ранее заявил, что не исключает участие военных США в конфликте на Украине. В случае падения Украины, возможно, США придется вмешаться в конфликт и задействовать свои войска, цитирует RT слова Джеффриса. Вашингтон, по его словам, не может позволить Украине «пасть».

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Президент США Джо Байден четко дал понять, что не намерен отправлять американских военных на Украину. Об этом 6 мая заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. «Не буду комментировать заявление члена конгресса [Хакима Джеффриса]. Президент [Байден] ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — сказал Миллер на брифинге с журналистами. Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ранее заявил, что не исключает участие военных США в конфликте на Украине. В случае падения Украины, возможно, США придется вмешаться в конфликт и задействовать свои войска, цитирует RT слова Джеффриса. Вашингтон, по его словам, не может позволить Украине «пасть».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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