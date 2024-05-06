В Госдепе ответили на вопрос об отправке войск США на Украину

Миллер: США не отправят войска на Украину

06 мая 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Военных США не будет на Украине, говорил Байден (фото из архива) Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден четко дал понять, что не намерен отправлять американских военных на Украину. Об этом 6 мая заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. «Не буду комментировать заявление члена конгресса [Хакима Джеффриса]. Президент [Байден] ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — сказал Миллер на брифинге с журналистами. Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ранее заявил, что не исключает участие военных США в конфликте на Украине. В случае падения Украины, возможно, США придется вмешаться в конфликт и задействовать свои войска, цитирует RT слова Джеффриса. Вашингтон, по его словам, не может позволить Украине «пасть». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден четко дал понять, что не намерен отправлять американских военных на Украину. Об этом 6 мая заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. «Не буду комментировать заявление члена конгресса [Хакима Джеффриса]. Президент [Байден] ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — сказал Миллер на брифинге с журналистами. Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ранее заявил, что не исключает участие военных США в конфликте на Украине. В случае падения Украины, возможно, США придется вмешаться в конфликт и задействовать свои войска, цитирует RT слова Джеффриса. Вашингтон, по его словам, не может позволить Украине «пасть».