В Госдепе ответили на вопрос об отправке войск США на Украину

Президент США Джо Байден четко дал понять, что не намерен отправлять американских военных на Украину. Об этом 6 мая заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«Не буду комментировать заявление члена конгресса [Хакима Джеффриса]. Президент [Байден] ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», —
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ранее заявил, что не исключает участие военных США в конфликте на Украине. В случае падения Украины, возможно, США придется вмешаться в конфликт и задействовать свои войска, цитирует RT слова Джеффриса. Вашингтон, по его словам, не может позволить Украине «пасть».
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