RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая

ВСУ планируют атаковать РФ 50 дронами, сообщили источники RT
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией.
«ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая», — передают информацию источников журналисты RT. Уточняется, что возможна атака 50 дронами со стороны Украины. Также ВСУ могут применить дальнобойные ракеты.
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