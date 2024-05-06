RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая

07 мая 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют атаковать РФ 50 дронами, сообщили источники RT Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией. «ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая», — передают информацию источников журналисты RT. Уточняется, что возможна атака 50 дронами со стороны Украины. Также ВСУ могут применить дальнобойные ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией. «ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая», — передают информацию источников журналисты RT. Уточняется, что возможна атака 50 дронами со стороны Украины. Также ВСУ могут применить дальнобойные ракеты.