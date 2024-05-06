06 мая 2024

RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая

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ВСУ планируют атаковать РФ 50 дронами, сообщили источники RT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией.

«ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая», — передают информацию источников журналисты RT. Уточняется, что возможна атака 50 дронами со стороны Украины. Также ВСУ могут применить дальнобойные ракеты.

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Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией. «ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая», — передают информацию источников журналисты RT. Уточняется, что возможна атака 50 дронами со стороны Украины. Также ВСУ могут применить дальнобойные ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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