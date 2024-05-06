Великобритания отказалась участвовать в инаугурации Путина

07 мая 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания отказалась направлять своего представителя на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявили в британском МИД. «Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина», — передает сообщение министерства Reuters . Инаугурация пройдет 7 мая. Ранее с аналогичным заявлением выступили в Госдепартаменте США. В штатах заявили, что страна не будет представлена на инаугурации Путина. В Кремле сообщали, что иностранных лидеров на инаугурации 7 мая не будет. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, на мероприятия пригласили лидеров дружественных России стран. Они прибудут в Москву 8 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания отказалась направлять своего представителя на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявили в британском МИД. «Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина», — передает сообщение министерства Reuters. Инаугурация пройдет 7 мая. Ранее с аналогичным заявлением выступили в Госдепартаменте США. В штатах заявили, что страна не будет представлена на инаугурации Путина. В Кремле сообщали, что иностранных лидеров на инаугурации 7 мая не будет. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, на мероприятия пригласили лидеров дружественных России стран. Они прибудут в Москву 8 мая.