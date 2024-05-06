06 мая 2024

Великобритания отказалась участвовать в инаугурации Путина

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая Фото:

Великобритания отказалась направлять своего представителя на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявили в британском МИД.

«Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина», — передает сообщение министерства Reuters. Инаугурация пройдет 7 мая.

Ранее с аналогичным заявлением выступили в Госдепартаменте США. В штатах заявили, что страна не будет представлена на инаугурации Путина. В Кремле сообщали, что иностранных лидеров на инаугурации 7 мая не будет. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, на мероприятия пригласили лидеров дружественных России стран. Они прибудут в Москву 8 мая.

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Великобритания отказалась направлять своего представителя на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявили в британском МИД. «Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина», — передает сообщение министерства Reuters. Инаугурация пройдет 7 мая. Ранее с аналогичным заявлением выступили в Госдепартаменте США. В штатах заявили, что страна не будет представлена на инаугурации Путина. В Кремле сообщали, что иностранных лидеров на инаугурации 7 мая не будет. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, на мероприятия пригласили лидеров дружественных России стран. Они прибудут в Москву 8 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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