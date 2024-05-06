Великобритания отказалась участвовать в инаугурации Путина

Великобритания отказалась направлять своего представителя на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявили в британском МИД.
«Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина», — передает сообщение министерства
Ранее с аналогичным заявлением выступили в Госдепартаменте США. В штатах заявили, что страна не будет представлена на инаугурации Путина. В Кремле сообщали, что иностранных лидеров на инаугурации 7 мая не будет. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, на мероприятия пригласили лидеров дружественных России стран. Они прибудут в Москву 8 мая.
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