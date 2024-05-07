Первый запуск корабля Starlinker к МКС провалился из-за грубой ошибки

Первый запуск Starlinker к МКС отложен из-за неисправности кислородного клапана

07 мая 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Неисправность кислородного клапана помешала запуску корабля Starlinker Фото: Роскосмос Первый пилотируемый запуск космического корабля Starlinker компании Boeing к Международной космической станции (МКС) был отложен по решению владельца ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщили в самой организации. «Первый пилотируемый запуск корабля Starlinker компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен», — говорится в сообщении компании ULA в соцсети X. Там добавили, что причина отмены запуска заключается в неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты. Starlinker разработан компанией Boeing по контракту с NASA. Первый беспилотный полет корабля в 2019 году завершился неудачей из-за технической проблемы. После двух лет работы над устранением недостатков, в 2022 году состоялся успешный беспилотный полет. В случае успеха текущего пилотируемого запуска, Starlinker будет сертифицирован для регулярных полетов, что позволит США обеспечить два независимых способа доставки астронавтов на МКС. В настоящее время NASA выполняет полеты на международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, созданном компанией SpaceX. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый пилотируемый запуск космического корабля Starlinker компании Boeing к Международной космической станции (МКС) был отложен по решению владельца ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщили в самой организации. «Первый пилотируемый запуск корабля Starlinker компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен», — говорится в сообщении компании ULA в соцсети X. Там добавили, что причина отмены запуска заключается в неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты. Starlinker разработан компанией Boeing по контракту с NASA. Первый беспилотный полет корабля в 2019 году завершился неудачей из-за технической проблемы. После двух лет работы над устранением недостатков, в 2022 году состоялся успешный беспилотный полет. В случае успеха текущего пилотируемого запуска, Starlinker будет сертифицирован для регулярных полетов, что позволит США обеспечить два независимых способа доставки астронавтов на МКС. В настоящее время NASA выполняет полеты на международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, созданном компанией SpaceX.