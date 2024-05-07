Первый запуск корабля Starlinker к МКС провалился из-за грубой ошибки

Первый запуск Starlinker к МКС отложен из-за неисправности кислородного клапана
© Служба новостей «URA.RU»
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МКС. Москва. stock, мкс,  stock
Неисправность кислородного клапана помешала запуску корабля Starlinker Фото:

Первый пилотируемый запуск космического корабля Starlinker компании Boeing к Международной космической станции (МКС) был отложен по решению владельца ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщили в самой организации.

«Первый пилотируемый запуск корабля Starlinker компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен», — говорится в сообщении компании ULA в соцсети X. Там добавили, что причина отмены запуска заключается в неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты.

Starlinker разработан компанией Boeing по контракту с NASA. Первый беспилотный полет корабля в 2019 году завершился неудачей из-за технической проблемы. После двух лет работы над устранением недостатков, в 2022 году состоялся успешный беспилотный полет.

В случае успеха текущего пилотируемого запуска, Starlinker будет сертифицирован для регулярных полетов, что позволит США обеспечить два независимых способа доставки астронавтов на МКС. В настоящее время NASA выполняет полеты на международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, созданном компанией SpaceX.

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Первый пилотируемый запуск космического корабля Starlinker компании Boeing к Международной космической станции (МКС) был отложен по решению владельца ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщили в самой организации. «Первый пилотируемый запуск корабля Starlinker компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен», — говорится в сообщении компании ULA в соцсети X. Там добавили, что причина отмены запуска заключается в неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты. Starlinker разработан компанией Boeing по контракту с NASA. Первый беспилотный полет корабля в 2019 году завершился неудачей из-за технической проблемы. После двух лет работы над устранением недостатков, в 2022 году состоялся успешный беспилотный полет. В случае успеха текущего пилотируемого запуска, Starlinker будет сертифицирован для регулярных полетов, что позволит США обеспечить два независимых способа доставки астронавтов на МКС. В настоящее время NASA выполняет полеты на международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, созданном компанией SpaceX.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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