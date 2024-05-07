Бывший советник Ельцина и Путина предрек крах Запада

07 мая 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Демократии обычно не выживают в условиях столь сильного напряжения, заявил Сергей Караганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад не имеет шансов на восстановление, но это не будет в итоге иметь значение, если он погибнет. Об этом заявил бывший советник первого президента России Бориса Ельцина и действующего главы государства Владимира Путина Сергей Караганов. «Запад никогда не восстановится, но это не имеет значения, если он умрет», — передает слова Караганова издание The New Statesman. Он добавил, что основой западного могущества в течение последних 500 лет было военное превосходство европейцев, которое начало разрушаться с 1950-х и 1960-х годов. Россия и Китай, считается, будут играть ключевую роль в геополитике, оставив Запад в прошлом. Караганов считает, что западная цивилизация внесла огромный вклад в развитие мира, однако моральные ценности, на которых она строилась, подвергаются сомнению сегодня. Есть большое сомнение в том, что современная демократия сможет выжить в условиях нарастающего напряжения, заключил Караганов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поражение Украины в конфликте с Россией может привести к концу «золотого века» коллективного Запада. Он отметил, что только победа украинской стороны может обеспечить усиление экономической мощи Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад не имеет шансов на восстановление, но это не будет в итоге иметь значение, если он погибнет. Об этом заявил бывший советник первого президента России Бориса Ельцина и действующего главы государства Владимира Путина Сергей Караганов. «Запад никогда не восстановится, но это не имеет значения, если он умрет», — передает слова Караганова издание The New Statesman. Он добавил, что основой западного могущества в течение последних 500 лет было военное превосходство европейцев, которое начало разрушаться с 1950-х и 1960-х годов. Россия и Китай, считается, будут играть ключевую роль в геополитике, оставив Запад в прошлом. Караганов считает, что западная цивилизация внесла огромный вклад в развитие мира, однако моральные ценности, на которых она строилась, подвергаются сомнению сегодня. Есть большое сомнение в том, что современная демократия сможет выжить в условиях нарастающего напряжения, заключил Караганов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поражение Украины в конфликте с Россией может привести к концу «золотого века» коллективного Запада. Он отметил, что только победа украинской стороны может обеспечить усиление экономической мощи Запада.