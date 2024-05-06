Екатеринбуржцы массово опаздывают на работу из-за репетиции парада. Фото

07 мая 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Город встал в 9-балльные пробки Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбург парализовало движение — люди опаздывают на работу из-за девятибалльных пробок. Виной этому — утренняя репетиция парада ко Дню Победы. Об этом массово сообщают читатели URA.RU. «Опаздываем на работу. На кольце на Малышева машины стоят не двигаясь по 10 минут. Из Академического тоже выбраться невозможно», — рассказал горожанин. Пробка на 22 минуты есть от улицы Гурзуфской до Московской. По словам другого собеседника, пробки объехать невозможно, так как все автомобилисты следуют одинаковыми приложениями, а значит и маршрутам. «Карты каждые пять минут меняют маршрут. Куда не выехать, там стоят столько же машин, а то и больше», — посетовал водитель. Еще в 07:00 в городе начали собираться пробки, из-за чего подскочили цены на такси. Центр Екатеринбурга перекрыли на время проведения финальной репетиции парада Победы. Движение будет перекрыто до 12:00 по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. Пробка есть по Свердлова от Карла Либкнехта до Малышева Фото: читатель URA.RU Машины не двигаются на Малышева Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург парализовало движение — люди опаздывают на работу из-за девятибалльных пробок. Виной этому — утренняя репетиция парада ко Дню Победы. Об этом массово сообщают читатели URA.RU. «Опаздываем на работу. На кольце на Малышева машины стоят не двигаясь по 10 минут. Из Академического тоже выбраться невозможно», — рассказал горожанин. Пробка на 22 минуты есть от улицы Гурзуфской до Московской. По словам другого собеседника, пробки объехать невозможно, так как все автомобилисты следуют одинаковыми приложениями, а значит и маршрутам. «Карты каждые пять минут меняют маршрут. Куда не выехать, там стоят столько же машин, а то и больше», — посетовал водитель. Еще в 07:00 в городе начали собираться пробки, из-за чего подскочили цены на такси. Центр Екатеринбурга перекрыли на время проведения финальной репетиции парада Победы. Движение будет перекрыто до 12:00 по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского.