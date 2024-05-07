Рогов заявил об отказе наемников воевать за Украину даже за большие деньги

07 мая 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники становятся менее склонными к участию в боевых действиях на стороне Украины, даже за значительное вознаграждение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за режим [президента Украины Владимира] Зеленского, даже за большие деньги», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что набор иностранных военных в ВСУ становится все хуже. По его словам, нежелание наемников участвовать в конфликте вынуждает киевские власти настаивать на том, чтобы их западные союзники принудительно отправляли на Украину свои регулярные войска. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на Украину. Он подчеркнул, что многие страны Евросоюза согласились с подходом Парижа насчет их ввода, передает Life . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об отправке французских войск на Украину должна быть проверена на предмет соответствия действительности, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные наемники становятся менее склонными к участию в боевых действиях на стороне Украины, даже за значительное вознаграждение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за режим [президента Украины Владимира] Зеленского, даже за большие деньги», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что набор иностранных военных в ВСУ становится все хуже. По его словам, нежелание наемников участвовать в конфликте вынуждает киевские власти настаивать на том, чтобы их западные союзники принудительно отправляли на Украину свои регулярные войска. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на Украину. Он подчеркнул, что многие страны Евросоюза согласились с подходом Парижа насчет их ввода, передает Life. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об отправке французских войск на Украину должна быть проверена на предмет соответствия действительности, пишет MK.RU.