«Россети Урал» потеряли 50 млн из-за снегопада в Свердловской области

07 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Сотни специалистов контролируют работу с нарушениями энергосбережения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Ущерб энергокомпании «Россети Урал» от обрушившегося снегопада в Свердловской области составил около 50 млн рублей. В ночь на 7 мая энергетики завершили восстановление распределительной сети у потребителей. Протяженность поврежденных линий электропередач достигло 1140 километров, рассказали URA.RU в организации. «Сегодня ночью группировка „Россети Урал“ завершила трехдневные восстановительные работы на линиях электропередачи распределительной сети в зоне своей территориальной ответственности. Всю ночь продолжались работы аварийно-восстановительных бригад по заявкам клиентов по сети 0,4 кВ, которые, в основном, связаны с повреждением вводов в жилые дома. Они идут и по настоящее время», — сказали в «Россетях». Там же отметили, что у энергетиков остается чуть более 400 заявок по Полевскому, Дегтярскому городским округам, ГО Ревда и населенным пунктам Первоуральского ГО. «В компанию поступает значительное количество обращений, адресованных сетям иным собственников по данным территориям», — отметили в организации. Помощь в работе оказывали представители муниципалитетов и сотрудники МЧС, которые освобождали подъездные пути к энергообъектам. Сейчас же продолжают работу 500 специалистов из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала. В течении дня 7 мая могут наблюдаться перебои из-за вынужденных переключений по переводу нагрузки с резервных схем. «Также по территории ответственности „Россети Урал“ фиксируются технологические нарушения из-за отключения оборудования иных собственников. Например, п. Хомутовка Первоуральского городского округа пока остается без света. Энергетики „Россети Урал“ оказывают помощь собственнику оборудования», — пояснили в пресс-службе энергокомпании. О возобновлении подачи электричества вечером 6 мая отчиталось «Облкоммунэнерго». Энергосбережение восстановили 22 тысячам свердловчан. В зоне ответственности ОКЭ сильнее всего от стихии пострадали Полевской и Первоуральск. По словам гендиректора компании Дмитрия Бурданова, бригады не останавливали работу ни на минуту, стремясь как можно скорее вернуть электричество в дома людей. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ущерб энергокомпании «Россети Урал» от обрушившегося снегопада в Свердловской области составил около 50 млн рублей. В ночь на 7 мая энергетики завершили восстановление распределительной сети у потребителей. Протяженность поврежденных линий электропередач достигло 1140 километров, рассказали URA.RU в организации. «Сегодня ночью группировка „Россети Урал“ завершила трехдневные восстановительные работы на линиях электропередачи распределительной сети в зоне своей территориальной ответственности. Всю ночь продолжались работы аварийно-восстановительных бригад по заявкам клиентов по сети 0,4 кВ, которые, в основном, связаны с повреждением вводов в жилые дома. Они идут и по настоящее время», — сказали в «Россетях». Там же отметили, что у энергетиков остается чуть более 400 заявок по Полевскому, Дегтярскому городским округам, ГО Ревда и населенным пунктам Первоуральского ГО. «В компанию поступает значительное количество обращений, адресованных сетям иным собственников по данным территориям», — отметили в организации. Помощь в работе оказывали представители муниципалитетов и сотрудники МЧС, которые освобождали подъездные пути к энергообъектам. Сейчас же продолжают работу 500 специалистов из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала. В течении дня 7 мая могут наблюдаться перебои из-за вынужденных переключений по переводу нагрузки с резервных схем. «Также по территории ответственности „Россети Урал“ фиксируются технологические нарушения из-за отключения оборудования иных собственников. Например, п. Хомутовка Первоуральского городского округа пока остается без света. Энергетики „Россети Урал“ оказывают помощь собственнику оборудования», — пояснили в пресс-службе энергокомпании. О возобновлении подачи электричества вечером 6 мая отчиталось «Облкоммунэнерго». Энергосбережение восстановили 22 тысячам свердловчан. В зоне ответственности ОКЭ сильнее всего от стихии пострадали Полевской и Первоуральск. По словам гендиректора компании Дмитрия Бурданова, бригады не останавливали работу ни на минуту, стремясь как можно скорее вернуть электричество в дома людей. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.