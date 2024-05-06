В Перми стартовала реконструкция набережной до Мотовилихинских заводов

07 мая 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Новая набережная начнется от Речного вокзала Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми подрядная организация приступила к работам по реконструкции набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Здесь планируют обустроить участок длиной в километр, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «На набережной реки Камы в Перми появится еще один участок, доступный для прогулок жителей и гостей города. На участке от ТЦ „Речник“ до Мотовилихинских заводов подрядная организация начала масштабную реконструкцию. Завершить работы планируется в 2025 году», — сообщил Дмитрий Махонин. Уточняется, что на новом участке набережной появятся прогулочные дорожки, главная аллея, детская зона, здание проката спортивного инвентаря, многофункциональный павильон. Для удобства жителей и гостей города установят фонари, систему безопасности, а также проведут работы по укреплению берега для его защиты от волн и льда. Новая набережная станет продолжением отреставрированного участка у Речного вокзала. Губернатор Пермского края отметил, что также ремонт идет в другой части набережной — у сквера имени Решетникова. Подрядчик благоустроил сквер, сделал дорожки, детские площадки и беседки. Ремонт на этом участке уже подходит к концу. Кроме этого продолжаются работы по благоустройству набережной на правом берегу Камы в Кировском районе. Ранее URA.RU рассказало, что на ремонт участка набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» краевые власти выделили 1,9 млрд рублей. Также на этом участке планировали построить кафе с террасой на крыше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми подрядная организация приступила к работам по реконструкции набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Здесь планируют обустроить участок длиной в километр, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «На набережной реки Камы в Перми появится еще один участок, доступный для прогулок жителей и гостей города. На участке от ТЦ „Речник“ до Мотовилихинских заводов подрядная организация начала масштабную реконструкцию. Завершить работы планируется в 2025 году», — сообщил Дмитрий Махонин. Уточняется, что на новом участке набережной появятся прогулочные дорожки, главная аллея, детская зона, здание проката спортивного инвентаря, многофункциональный павильон. Для удобства жителей и гостей города установят фонари, систему безопасности, а также проведут работы по укреплению берега для его защиты от волн и льда. Новая набережная станет продолжением отреставрированного участка у Речного вокзала. Губернатор Пермского края отметил, что также ремонт идет в другой части набережной — у сквера имени Решетникова. Подрядчик благоустроил сквер, сделал дорожки, детские площадки и беседки. Ремонт на этом участке уже подходит к концу. Кроме этого продолжаются работы по благоустройству набережной на правом берегу Камы в Кировском районе. Ранее URA.RU рассказало, что на ремонт участка набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» краевые власти выделили 1,9 млрд рублей. Также на этом участке планировали построить кафе с террасой на крыше.