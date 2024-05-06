06 мая 2024

Первый вице-губернатор Челябинской области Гехт ушла в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт перешла на работу в новый регион РФ Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ушла в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в должности и. о. председателя правительства Запорожья. Об этом URA.RU сообщили 7 мая в пресс-службе челябинского правительства.

«Глава региона Алексей Текслер поблагодарил Ирину Альфредовну за работу в правительстве региона и пожелал успехов на новом месте. Также губернатор представил Ирину Гехт к медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — пояснили в пресс-службе.

О том, что Гехт уже работает в Запорожье, стало известно в конце апреля. По данным URA.RU, Гехт уехала в новый регион еще в начале апреля. С 9 апреля исполняла обязанности председателя правительства. При этом она оставалась в должности челябинского вице-губернатора и находилась в отпуске без содержания. Законом этот разрешено, если речь идет о новых регионах.

Свою должность в челябинском правительстве Гехт занимала с июля 2019 года. Ранее она представляла в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. На работу в правительство Гехт перешла по просьбе губернатора Алексея Текслера.

В челябинском правительстве Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ушла в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в должности и. о. председателя правительства Запорожья. Об этом URA.RU сообщили 7 мая в пресс-службе челябинского правительства. «Глава региона Алексей Текслер поблагодарил Ирину Альфредовну за работу в правительстве региона и пожелал успехов на новом месте. Также губернатор представил Ирину Гехт к медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — пояснили в пресс-службе. О том, что Гехт уже работает в Запорожье, стало известно в конце апреля. По данным URA.RU, Гехт уехала в новый регион еще в начале апреля. С 9 апреля исполняла обязанности председателя правительства. При этом она оставалась в должности челябинского вице-губернатора и находилась в отпуске без содержания. Законом этот разрешено, если речь идет о новых регионах. Свою должность в челябинском правительстве Гехт занимала с июля 2019 года. Ранее она представляла в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. На работу в правительство Гехт перешла по просьбе губернатора Алексея Текслера. В челябинском правительстве Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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