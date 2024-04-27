Челябинский вице-губернатор Гехт переходит на работу в Запорожье

27 апреля 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт переходит в правительство Запорожья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт переходит на работу в правительство Запорожья. Эту информацию URA.RU сообщили источники в правительстве Запорожья. «Она уже работает в Запорожье. Принимает участие в совещаниях по ВКС с Москвой, как один из руководителей правительства», — сообщил источник. Официально переход Гехт на новую работу еще не озвучен. Она пока остается в составе правительства Челябинской области и находится в отпуске. Пост первого вице-губернатора Челябинской области Гехт заняла 11 июля 2019 года по просьбе нового главы региона Алексея Текслера, на следующий день после того, как Совет Федерации рассмотрел ее заявление о сложении сенаторских полномочий. В верхнюю палату парламента она перешла осенью 2014 года по настоянию экс-губернатора Бориса Дубровского, освободившего таким образом пост заместителя по соцвопросам для своего земляка из Магнитогорска Евгения Редина. В правительстве области Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов. После ухода Гехт в отпуск ее полномочия перераспределили между вице-губернаторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт переходит на работу в правительство Запорожья. Эту информацию URA.RU сообщили источники в правительстве Запорожья. «Она уже работает в Запорожье. Принимает участие в совещаниях по ВКС с Москвой, как один из руководителей правительства», — сообщил источник. Официально переход Гехт на новую работу еще не озвучен. Она пока остается в составе правительства Челябинской области и находится в отпуске. Пост первого вице-губернатора Челябинской области Гехт заняла 11 июля 2019 года по просьбе нового главы региона Алексея Текслера, на следующий день после того, как Совет Федерации рассмотрел ее заявление о сложении сенаторских полномочий. В верхнюю палату парламента она перешла осенью 2014 года по настоянию экс-губернатора Бориса Дубровского, освободившего таким образом пост заместителя по соцвопросам для своего земляка из Магнитогорска Евгения Редина. В правительстве области Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов. После ухода Гехт в отпуск ее полномочия перераспределили между вице-губернаторами.