Челябинский вице-губернатор Гехт переходит на работу в Запорожье

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Ткачева Агата. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт переходит в правительство Запорожья Фото:

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт переходит на работу в правительство Запорожья. Эту информацию URA.RU сообщили источники в правительстве Запорожья.

«Она уже работает в Запорожье. Принимает участие в совещаниях по ВКС с Москвой, как один из руководителей правительства», — сообщил источник. Официально переход Гехт на новую работу еще не озвучен. Она пока остается в составе правительства Челябинской области и находится в отпуске.

Пост первого вице-губернатора Челябинской области Гехт заняла 11 июля 2019 года по просьбе нового главы региона Алексея Текслера, на следующий день после того, как Совет Федерации рассмотрел ее заявление о сложении сенаторских полномочий. В верхнюю палату парламента она перешла осенью 2014 года по настоянию экс-губернатора Бориса Дубровского, освободившего таким образом пост заместителя по соцвопросам для своего земляка из Магнитогорска Евгения Редина.

В правительстве области Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов. После ухода Гехт в отпуск ее полномочия перераспределили между вице-губернаторами.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт переходит на работу в правительство Запорожья. Эту информацию URA.RU сообщили источники в правительстве Запорожья. «Она уже работает в Запорожье. Принимает участие в совещаниях по ВКС с Москвой, как один из руководителей правительства», — сообщил источник. Официально переход Гехт на новую работу еще не озвучен. Она пока остается в составе правительства Челябинской области и находится в отпуске. Пост первого вице-губернатора Челябинской области Гехт заняла 11 июля 2019 года по просьбе нового главы региона Алексея Текслера, на следующий день после того, как Совет Федерации рассмотрел ее заявление о сложении сенаторских полномочий. В верхнюю палату парламента она перешла осенью 2014 года по настоянию экс-губернатора Бориса Дубровского, освободившего таким образом пост заместителя по соцвопросам для своего земляка из Магнитогорска Евгения Редина. В правительстве области Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов. После ухода Гехт в отпуск ее полномочия перераспределили между вице-губернаторами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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