Макрон пытался подкупить Си Цзиньпина дорогим коньяком, чтобы тот повлиял на Путина

Макрон подарил лидеру КНР коньяк из-за опасений по поводу высоких пошлин

07 мая 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон не смог повлиять на Си Цзиньпина в ходе переговоров Фото: Артем Иванов/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон преподнес председателю КНР Си Цзиньпину в качестве подарка французский коньяк во время визита китайского лидера во Францию. Во время этой встречи Макрон пытался склонить лидера КНР повлиять на президента России Владимира Путина с целью урегулирования конфликта на Украине, а также обсудить пошлины на коньяк. Об этом рассказали в окружении Макрона. «Макрон в качестве подарка преподнес Си Цзинбпину бутылки коньяка Hennessy X.O. и Louis XIII от дома Remy Martin», — сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского президента. Там добавили, что это был жест доброй воли со стороны Макрона в адрес главы КНР, чтобы тот повлиял на Путина для разрешения конфликта на Украине. Однако переговоры не принесли значительного прогресса. Кроме того, Макрон поблагодарил китайского лидера за решение не вводить пошлины на французский коньяк до окончания антидемпингового расследования, проводимого китайскими властями. Президент Франции планировал впечатлить председателя КНР путешествием в горы, чтобы убедить Китай оказать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Макрон стремится установить личные отношения с другими лидерами и надеется на компромиссы со стороны Пекина. Он пытается использовать влияние Китая на Москву для разрешения конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон преподнес председателю КНР Си Цзиньпину в качестве подарка французский коньяк во время визита китайского лидера во Францию. Во время этой встречи Макрон пытался склонить лидера КНР повлиять на президента России Владимира Путина с целью урегулирования конфликта на Украине, а также обсудить пошлины на коньяк. Об этом рассказали в окружении Макрона. «Макрон в качестве подарка преподнес Си Цзинбпину бутылки коньяка Hennessy X.O. и Louis XIII от дома Remy Martin», — сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского президента. Там добавили, что это был жест доброй воли со стороны Макрона в адрес главы КНР, чтобы тот повлиял на Путина для разрешения конфликта на Украине. Однако переговоры не принесли значительного прогресса. Кроме того, Макрон поблагодарил китайского лидера за решение не вводить пошлины на французский коньяк до окончания антидемпингового расследования, проводимого китайскими властями. Президент Франции планировал впечатлить председателя КНР путешествием в горы, чтобы убедить Китай оказать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Макрон стремится установить личные отношения с другими лидерами и надеется на компромиссы со стороны Пекина. Он пытается использовать влияние Китая на Москву для разрешения конфликта.