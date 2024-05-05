Reuters: Макрон приготовил «сентиментальный» план по давлению на Си Цзиньпина

Reuters: Макрон хочет свозить Си Цзиньпина в горы, чтобы расположить к себе

05 мая 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон намерен попытаться испортить отношения Китая и России, передает Reuters Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина хочет отвезти того на свою малую родину в горы Пиренеи, чтобы впечатлить и расположить к себе. Таким образом французский лидер надеется убедить Китай оказать давление на Россию в контексте конфликта с Украиной. Об этом говорит аналитик Rhodium Group Ной Баркин. «Макрон всегда обаятелен, он пытается привлечь на свою сторону иностранных лидеров, устанавливая с ними личные отношения. <…> Но я надеюсь, что французский лидер не питает иллюзий по поводу того, что приезд Си Цзиньпина в то место, которое было важно для Макрона с детства, доведет Си до слез и приведет к компромиссам со стороны Пекина», — уточнил Ной Баркер в разговоре с Reuters. Отмечается, что Макрон хочет показать родину своих предков председателю КНР, чтобы тот смог пересмотреть свою торговую политику, а также отношение к России и Украине. «Китай является одним из основных партнеров России. Наша цель состоит в том, чтобы использовать имеющиеся у него рычаги воздействия на Москву, чтобы урегулировать конфликт», — передает Reuters слова аналитика Елисейского дворца. Си Цзиньпин впервые за пять лет посетит страну Евросоюза. Ранее аналитик Баркер отмечал, что Китай выстраивает дипломатические отношения с Европой, в частности с Макроном, чтобы создать плацдарм для противодействия США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина хочет отвезти того на свою малую родину в горы Пиренеи, чтобы впечатлить и расположить к себе. Таким образом французский лидер надеется убедить Китай оказать давление на Россию в контексте конфликта с Украиной. Об этом говорит аналитик Rhodium Group Ной Баркин. «Макрон всегда обаятелен, он пытается привлечь на свою сторону иностранных лидеров, устанавливая с ними личные отношения. <…> Но я надеюсь, что французский лидер не питает иллюзий по поводу того, что приезд Си Цзиньпина в то место, которое было важно для Макрона с детства, доведет Си до слез и приведет к компромиссам со стороны Пекина», — уточнил Ной Баркер в разговоре с Reuters. Отмечается, что Макрон хочет показать родину своих предков председателю КНР, чтобы тот смог пересмотреть свою торговую политику, а также отношение к России и Украине. «Китай является одним из основных партнеров России. Наша цель состоит в том, чтобы использовать имеющиеся у него рычаги воздействия на Москву, чтобы урегулировать конфликт», — передает Reuters слова аналитика Елисейского дворца. Си Цзиньпин впервые за пять лет посетит страну Евросоюза. Ранее аналитик Баркер отмечал, что Китай выстраивает дипломатические отношения с Европой, в частности с Макроном, чтобы создать плацдарм для противодействия США.