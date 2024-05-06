Челябинскому застройщику запретили строить новый ЖК в Курчатовском районе. Скрин

07 мая 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Проект не соответствовал правилам застройки Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске СЗ ООО «Каскад» запретили возводить новый жилой комплекс в Курчатовском районе с отклонением от предельных параметров. Параметры высотки площадью почти четыре тысячи квадратных метров со встроенными нежилыми объектами по проекту оказались слишком велики для застраиваемого участка, что не соответствовало правилам застройки города, сообщается в распоряжении на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, строительство многоквартирного жилого дома № 5,со встроенными нежилыми помещениями, на земельном участке с коэффициентом строительного использования — 3,14 ввиду несоответствия Правилам землепользования и застройки города Челябинска в части достижения максимального коэффициента строительного использования в отношении территориальной зоны высотной жилой застройки в зонах стабилизации. Застраиваемый участок расположен по адресу: город Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон № 51А», — сообщается на сайте. Решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве объекта в зоне высотной жилой застройки было принято в связи с тем, что по документации коэффициент строительного использования земли был слишком большим. То есть планируемая площадь застройки оказалась велика для застраиваемого земельного участка. Ранее по данному вопросу проходили публичные слушания, на которых застройщику мэрией было рекомендовано переделать проект, чтобы он соответствовал параметрам. Решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве объекта в зоне высотной жилой застройки было принято в связи с тем, что по документации коэффициент строительного использования участка был слишком большим Скрин: кадастровая карта г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске СЗ ООО «Каскад» запретили возводить новый жилой комплекс в Курчатовском районе с отклонением от предельных параметров. Параметры высотки площадью почти четыре тысячи квадратных метров со встроенными нежилыми объектами по проекту оказались слишком велики для застраиваемого участка, что не соответствовало правилам застройки города, сообщается в распоряжении на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, строительство многоквартирного жилого дома № 5,со встроенными нежилыми помещениями, на земельном участке с коэффициентом строительного использования — 3,14 ввиду несоответствия Правилам землепользования и застройки города Челябинска в части достижения максимального коэффициента строительного использования в отношении территориальной зоны высотной жилой застройки в зонах стабилизации. Застраиваемый участок расположен по адресу: город Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон № 51А», — сообщается на сайте. Решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве объекта в зоне высотной жилой застройки было принято в связи с тем, что по документации коэффициент строительного использования земли был слишком большим. То есть планируемая площадь застройки оказалась велика для застраиваемого земельного участка. Ранее по данному вопросу проходили публичные слушания, на которых застройщику мэрией было рекомендовано переделать проект, чтобы он соответствовал параметрам.