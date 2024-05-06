06 мая 2024

Минэнерго: в Свердловской области полностью восстановлено энергоснабжение

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Энергетики продолжают работы в сетях, не связанных с обесточением Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение у жителей Свердловской области, пострадавшим в результате обрушившегося снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России.

«Энергетики восстановили электроснабжение населения в Свердловской области, которое было нарушено из-за непогоды», — следует из сообщения. В министерстве отметили, что специалисты продолжают работы в сети, которые не связаны с обесточением.

В Свердловской области 4—5 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за которых без электричества остались порядка 70 тысяч жителей региона. Одна из ведущих энергокомпаний Среднего Урала вернула электричество всем своим потребителям. Специалисты продолжают контролировать ситуацию с нарушениями энергоснабжения. Вся актуальная информация о происшествии и его последствиях — в отдельном сюжете URA.RU.

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Энергетики полностью восстановили энергоснабжение у жителей Свердловской области, пострадавшим в результате обрушившегося снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России. «Энергетики восстановили электроснабжение населения в Свердловской области, которое было нарушено из-за непогоды», — следует из сообщения. В министерстве отметили, что специалисты продолжают работы в сети, которые не связаны с обесточением. В Свердловской области 4—5 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за которых без электричества остались порядка 70 тысяч жителей региона. Одна из ведущих энергокомпаний Среднего Урала вернула электричество всем своим потребителям. Специалисты продолжают контролировать ситуацию с нарушениями энергоснабжения. Вся актуальная информация о происшествии и его последствиях — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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