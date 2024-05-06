Минэнерго: в Свердловской области полностью восстановлено энергоснабжение

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение у жителей Свердловской области, пострадавшим в результате обрушившегося снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго России.
«Энергетики восстановили электроснабжение населения в Свердловской области, которое было нарушено из-за непогоды», — следует из сообщения. В министерстве отметили, что специалисты продолжают работы в сети, которые не связаны с обесточением.
В Свердловской области 4—5 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за которых без электричества остались порядка 70 тысяч жителей региона. Одна из ведущих энергокомпаний Среднего Урала вернула электричество всем своим потребителям. Специалисты продолжают контролировать ситуацию с нарушениями энергоснабжения. Вся актуальная информация о происшествии и его последствиях — в отдельном сюжете URA.RU.
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