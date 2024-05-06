06 мая 2024

Воспитателя, пнувшего ребенка ногой, уволили из детсада Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
Прокуратура держит на контроле инцидент в детском саду Фото:

В Екатеринбурге воспитателя детского сада №308 «Жемчужина», которая во время прогулки пнула ребенка ногой, уволили 6 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника», — следует из сообщения. Прокуратура держит на контроле проведение проверки.

Инцидент, попавший на видео, произошел 27 апреля. После пинка ребенок упал на землю и ударился. URA.RU сообщало, что женщину отстранили от работы, а в первый рабочий день департамент образования анонсировал дополнительную проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге воспитателя детского сада №308 «Жемчужина», которая во время прогулки пнула ребенка ногой, уволили 6 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника», — следует из сообщения. Прокуратура держит на контроле проведение проверки. Инцидент, попавший на видео, произошел 27 апреля. После пинка ребенок упал на землю и ударился. URA.RU сообщало, что женщину отстранили от работы, а в первый рабочий день департамент образования анонсировал дополнительную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...