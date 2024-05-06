Воспитателя, пнувшего ребенка ногой, уволили из детсада Екатеринбурга

В Екатеринбурге воспитателя детского сада №308 «Жемчужина», которая во время прогулки пнула ребенка ногой, уволили 6 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника», — следует из сообщения. Прокуратура держит на контроле проведение проверки.
Инцидент, попавший на видео, произошел 27 апреля. После пинка ребенок упал на землю и ударился. URA.RU сообщало, что женщину отстранили от работы, а в первый рабочий день департамент образования анонсировал дополнительную проверку.
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