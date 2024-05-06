Жену спикера думы Тобольского района штрафуют за незаконную торговлю алкоголем

07 мая 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Жену председателя думы Тобольского района штрафуют за торговлю водкой на трассе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жену председателя думы Тобольского района Светлану Кадочникову штрафуют за торговлю алкоголем без лицензии. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников, близких к тюменской политике. «Ее кафе „Стоп“ и магазин „Стопка“ расположены на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют „Трассой смерти“ из-за большого количества смертельных ДТП. Продажа алкоголя в местах повышенной опасности (как, например, трасса) запрещена, а потому лицензии у Кадочниковой нет. Предпринимательница получила уже несколько штрафов, но продолжает свою деятельность», — говорят собеседники агентства. В распоряжение URA.RU попало одно из решений Арбитражного суда по делу Кадочниковой. «Привлечь индивидуального предпринимателя Кадочникову Светлану Александровну к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) руб. Изъятую протоколом изъятия от 22 мая 2017 г. алкогольную продукцию в количестве 13 бутылок водки в ассортименте возвратить индивидуальному предпринимателю Кадочниковой Светлане Александровне», — говорится в решении. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее на председателя думы Тобольского района Тюменской области Виктора Кадочникова пожаловались военному прокурору. Все из-за того, что он регулярно является на публичные мероприятия в форме и погонах, не будучи военным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жену председателя думы Тобольского района Светлану Кадочникову штрафуют за торговлю алкоголем без лицензии. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников, близких к тюменской политике. «Ее кафе „Стоп“ и магазин „Стопка“ расположены на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют „Трассой смерти“ из-за большого количества смертельных ДТП. Продажа алкоголя в местах повышенной опасности (как, например, трасса) запрещена, а потому лицензии у Кадочниковой нет. Предпринимательница получила уже несколько штрафов, но продолжает свою деятельность», — говорят собеседники агентства. В распоряжение URA.RU попало одно из решений Арбитражного суда по делу Кадочниковой. «Привлечь индивидуального предпринимателя Кадочникову Светлану Александровну к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) руб. Изъятую протоколом изъятия от 22 мая 2017 г. алкогольную продукцию в количестве 13 бутылок водки в ассортименте возвратить индивидуальному предпринимателю Кадочниковой Светлане Александровне», — говорится в решении. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее на председателя думы Тобольского района Тюменской области Виктора Кадочникова пожаловались военному прокурору. Все из-за того, что он регулярно является на публичные мероприятия в форме и погонах, не будучи военным.