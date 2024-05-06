Жену спикера думы Тобольского района штрафуют за незаконную торговлю алкоголем

Жену председателя думы Тобольского района Светлану Кадочникову штрафуют за торговлю алкоголем без лицензии. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников, близких к тюменской политике.
«Ее кафе „Стоп“ и магазин „Стопка“ расположены на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют „Трассой смерти“ из-за большого количества смертельных ДТП. Продажа алкоголя в местах повышенной опасности (как, например, трасса) запрещена, а потому лицензии у Кадочниковой нет. Предпринимательница получила уже несколько штрафов, но продолжает свою деятельность», — говорят собеседники агентства.
В распоряжение URA.RU попало одно из решений Арбитражного суда по делу Кадочниковой. «Привлечь индивидуального предпринимателя Кадочникову Светлану Александровну к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) руб. Изъятую протоколом изъятия от 22 мая 2017 г. алкогольную продукцию в количестве 13 бутылок водки в ассортименте возвратить индивидуальному предпринимателю Кадочниковой Светлане Александровне», — говорится в решении.
Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее на председателя думы Тобольского района Тюменской области Виктора Кадочникова пожаловались военному прокурору. Все из-за того, что он регулярно является на публичные мероприятия в форме и погонах, не будучи военным.
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Жену председателя думы Тобольского района Светлану Кадочникову штрафуют за торговлю алкоголем без лицензии. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников, близких к тюменской политике. «Ее кафе „Стоп“ и магазин „Стопка“ расположены на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют „Трассой смерти“ из-за большого количества смертельных ДТП. Продажа алкоголя в местах повышенной опасности (как, например, трасса) запрещена, а потому лицензии у Кадочниковой нет. Предпринимательница получила уже несколько штрафов, но продолжает свою деятельность», — говорят собеседники агентства. В распоряжение URA.RU попало одно из решений Арбитражного суда по делу Кадочниковой. «Привлечь индивидуального предпринимателя Кадочникову Светлану Александровну к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) руб. Изъятую протоколом изъятия от 22 мая 2017 г. алкогольную продукцию в количестве 13 бутылок водки в ассортименте возвратить индивидуальному предпринимателю Кадочниковой Светлане Александровне», — говорится в решении. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее на председателя думы Тобольского района Тюменской области Виктора Кадочникова пожаловались военному прокурору. Все из-за того, что он регулярно является на публичные мероприятия в форме и погонах, не будучи военным.