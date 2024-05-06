Коммунальщики из ХМАО посоветовали жителям меньше ходить в туалет

07 мая 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

В мэрии сообщили, что порыв уже устранен Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В поселении Сургутского района Белый яр жители столкнулись с серьезной коммунальной проблемой. На улице Есенина, 26а произошел потоп из канализационных стоков, а прибывшие устранять аварию коммунальщики обвинили во всем белоярцев и посоветовали меньше ходить в туалет. «Это нормальный ответ? Как еще язык поворачивается такое говорить? Все нечистоты поселка льются людям под ноги, вонь стоит ужасная, а вы такую ересь несете. Это уже не смешно. Почему никаких мер не принимается», — указано в переписке местных жителей и коммунальщиков, которую в своем tg-канале опубликовал «Сургут Мегаполис». Между тем, в администрации Белого яра журналисту URA.RU сообщили, что коммунальная авария практически устранена. Сейчас идет промывка труб. О конфликте жителей с коммунальщиками и продолжении не ходить в туалет в мэрии не знают. «О конфликте не слышали. Что касается аварии, то специалисты ее уже устранили. Сегодня мы выезжали на место. Лужа, которая образовалась, ее уже нет. Есть незначительный запах у места аварии, а в остальном все нормально», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте рядом с мэрией забил гейзер из-за коммунальной аварии. В Горводоканале сообщили, что произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселении Сургутского района Белый яр жители столкнулись с серьезной коммунальной проблемой. На улице Есенина, 26а произошел потоп из канализационных стоков, а прибывшие устранять аварию коммунальщики обвинили во всем белоярцев и посоветовали меньше ходить в туалет. «Это нормальный ответ? Как еще язык поворачивается такое говорить? Все нечистоты поселка льются людям под ноги, вонь стоит ужасная, а вы такую ересь несете. Это уже не смешно. Почему никаких мер не принимается», — указано в переписке местных жителей и коммунальщиков, которую в своем tg-канале опубликовал «Сургут Мегаполис». Между тем, в администрации Белого яра журналисту URA.RU сообщили, что коммунальная авария практически устранена. Сейчас идет промывка труб. О конфликте жителей с коммунальщиками и продолжении не ходить в туалет в мэрии не знают. «О конфликте не слышали. Что касается аварии, то специалисты ее уже устранили. Сегодня мы выезжали на место. Лужа, которая образовалась, ее уже нет. Есть незначительный запах у места аварии, а в остальном все нормально», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте рядом с мэрией забил гейзер из-за коммунальной аварии. В Горводоканале сообщили, что произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой.