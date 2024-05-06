06 мая 2024

Цена бензина в Тюмени приближается к историческому максимуму

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АЗС. Курган, бак, бензин, автозаправка, пистолет, азс, бензин 92, бензин 95
Цена топлива марки АИ-95 составляет 55 рублей, 60 копеек Фото:

Стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 55 рублей, 60 копеек. Такие данные представлены на официальном сервисе мониторинга Benzin Price. В сентябре 2023 года был зафиксирован исторический максимум, когда цена на топливо доходила до 56 рублей, 70 копеек.

«АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 55 рублей, 60 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. Данные представлены от 3 мая.

Еще в конце апреля стоимость топлива марки АИ-95 составляла 53 рубля, 70 копеек. За неполные две недели рост составил 3,7%.

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Стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 55 рублей, 60 копеек. Такие данные представлены на официальном сервисе мониторинга Benzin Price. В сентябре 2023 года был зафиксирован исторический максимум, когда цена на топливо доходила до 56 рублей, 70 копеек. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 55 рублей, 60 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. Данные представлены от 3 мая. Еще в конце апреля стоимость топлива марки АИ-95 составляла 53 рубля, 70 копеек. За неполные две недели рост составил 3,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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