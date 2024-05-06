Цена бензина в Тюмени приближается к историческому максимуму

Цена топлива марки АИ-95 составляет 55 рублей, 60 копеек
Стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 55 рублей, 60 копеек. Такие данные представлены на официальном сервисе мониторинга Benzin Price. В сентябре 2023 года был зафиксирован исторический максимум, когда цена на топливо доходила до 56 рублей, 70 копеек.
«АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 55 рублей, 60 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. Данные представлены от 3 мая.
Еще в конце апреля стоимость топлива марки АИ-95 составляла 53 рубля, 70 копеек. За неполные две недели рост составил 3,7%.
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