В Тюмени снова подскочили цены на бензин

18 сентября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

За месяц цена на топливо марки АИ-95 выросла на два рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за месяц подорожал бензин марки АИ-95. В августе цена на него составляла 54 рубля 66 копеек, в сентябре стоимость доходит уже до 56 рублей 70 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price. «Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 56 рублей 70 копеек», — указано на сайте benzin-price. В августе цена за литр бензина этой марки составляла 54 рубля 66 копеек. Ранее агентство писало о том, что стоимость бензина другой марки АИ-92 достигла исторического максимума. Цена топлива на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51 рубля, 60 копеек за литр, ранее она составляла 49 рублей 36 копеек.

В Тюмени за месяц подорожал бензин марки АИ-95. В августе цена на него составляла 54 рубля 66 копеек, в сентябре стоимость доходит уже до 56 рублей 70 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price. «Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 56 рублей 70 копеек», — указано на сайте benzin-price. В августе цена за литр бензина этой марки составляла 54 рубля 66 копеек. Ранее агентство писало о том, что стоимость бензина другой марки АИ-92 достигла исторического максимума. Цена топлива на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51 рубля, 60 копеек за литр, ранее она составляла 49 рублей 36 копеек.