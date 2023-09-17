17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Тюмени снова подскочили цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц цена на топливо марки АИ-95 выросла на два рубля Фото:

В Тюмени за месяц подорожал бензин марки АИ-95. В августе цена на него составляла 54 рубля 66 копеек, в сентябре стоимость доходит уже до 56 рублей 70 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price.

«Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 56 рублей 70 копеек», — указано на сайте benzin-price. В августе цена за литр бензина этой марки составляла 54 рубля 66 копеек.

Ранее агентство писало о том, что стоимость бензина другой марки АИ-92 достигла исторического максимума. Цена топлива на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51 рубля, 60 копеек за литр, ранее она составляла 49 рублей 36 копеек.

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В Тюмени за месяц подорожал бензин марки АИ-95. В августе цена на него составляла 54 рубля 66 копеек, в сентябре стоимость доходит уже до 56 рублей 70 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price. «Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 56 рублей 70 копеек», — указано на сайте benzin-price. В августе цена за литр бензина этой марки составляла 54 рубля 66 копеек. Ранее агентство писало о том, что стоимость бензина другой марки АИ-92 достигла исторического максимума. Цена топлива на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51 рубля, 60 копеек за литр, ранее она составляла 49 рублей 36 копеек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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