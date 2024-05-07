Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов ВСУ: карта СВО на 7 мая

МО: бойцам в зоне СВО начали поступать посудомоечные машины

07 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

ВС РФ поразили районы скопления живой силы и техники противника на северском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ стягивают резервы в Константиновку (ДНР), чтобы усилить фланги своей группировки в районе Часова Яра. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Интерактивная карта боев на Украине на 7 мая — в материале URA.RU. Артемовское направление В Константиновку прибыли дополнительные силы и средства украинских военных, которые должны будут усилить фланги ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщил Марочко, передает РИА Новости. По его словам, пока не удается определить принадлежность прибывающих резервов к конкретным подразделениям. Северское направление ВС РФ с помощью расчета орудия «Мста-Б» уничтожили самоходную гаубицу ВСУ западного производства на данном участке фронта. При этом корректировка огня велась с помощью беспилотника, его же камера зафиксировала уничтожение цели. Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Южной группировки войск поразили районы скопления живой силы и техники противника. ВС РФ в ночное время прибыли на заранее разведанную позицию и нанесли удар по позициям ВСУ на дистанции около 10 км. Херсонская область Экипаж танка Т-72Б3 военной группировки «Днепр» успешно провел операцию по уничтожению объектов ВСУ. С закрытой огневой позиции был уничтожен пункт управления дронами и склад боеприпасов, расположенные на правом берегу реки Днепр. Операция была проведена после тщательной воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В поселке Алешки, произошел инцидент, в результате которого местный житель получил ранения. Источник, осведомленный о событиях в регионе, сообщил РИА Новости, что причиной стал сброс боеприпаса с беспилотника, управляемого украинскими военными. В зону СВО начали поступать посудомоечные машины Первые бытовые посудомоечные машины стали поступать в тыловые подразделения для обеспечения штурмовых и боевых подразделений. Об этом рассказал начальник ресурсного обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Самара. По словам Самары, посудомоечные машины позволяют существенно экономить воду. При этом они сохраняют качество мытья посуды, заключил он. Белгородская область Танковый экипаж из состава группировки по прикрытию государственной границы, оснащенный танком Т-80БВ, провел операцию по уничтожению опорных пунктов с военнослужащими ВСУ. Действия происходили в районе, граничащем с Белгородской областью на украинской территории. Операция была осуществлена в рамках задач по обеспечению безопасности границы. Информация о местоположении украинских военных была получена в ходе разведывательной деятельности с использованием БПЛА, передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ стягивают резервы в Константиновку (ДНР), чтобы усилить фланги своей группировки в районе Часова Яра. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Интерактивная карта боев на Украине на 7 мая — в материале URA.RU. В Константиновку прибыли дополнительные силы и средства украинских военных, которые должны будут усилить фланги ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщил Марочко, передает РИА Новости. По его словам, пока не удается определить принадлежность прибывающих резервов к конкретным подразделениям. ВС РФ с помощью расчета орудия «Мста-Б» уничтожили самоходную гаубицу ВСУ западного производства на данном участке фронта. При этом корректировка огня велась с помощью беспилотника, его же камера зафиксировала уничтожение цели. Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Южной группировки войск поразили районы скопления живой силы и техники противника. ВС РФ в ночное время прибыли на заранее разведанную позицию и нанесли удар по позициям ВСУ на дистанции около 10 км. Экипаж танка Т-72Б3 военной группировки «Днепр» успешно провел операцию по уничтожению объектов ВСУ. С закрытой огневой позиции был уничтожен пункт управления дронами и склад боеприпасов, расположенные на правом берегу реки Днепр. Операция была проведена после тщательной воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В поселке Алешки, произошел инцидент, в результате которого местный житель получил ранения. Источник, осведомленный о событиях в регионе, сообщил РИА Новости, что причиной стал сброс боеприпаса с беспилотника, управляемого украинскими военными. Первые бытовые посудомоечные машины стали поступать в тыловые подразделения для обеспечения штурмовых и боевых подразделений. Об этом рассказал начальник ресурсного обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Самара. По словам Самары, посудомоечные машины позволяют существенно экономить воду. При этом они сохраняют качество мытья посуды, заключил он. Танковый экипаж из состава группировки по прикрытию государственной границы, оснащенный танком Т-80БВ, провел операцию по уничтожению опорных пунктов с военнослужащими ВСУ. Действия происходили в районе, граничащем с Белгородской областью на украинской территории. Операция была осуществлена в рамках задач по обеспечению безопасности границы. Информация о местоположении украинских военных была получена в ходе разведывательной деятельности с использованием БПЛА, передает ТАСС.