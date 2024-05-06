Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом

07 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Деловые туристы в Новом Уренгое совмещают работу с отдыхом Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Газовая столица Ямала попала в топ-10 городов, в которых деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням, сообщают аналитики МТС. Почти половина бронирований отелей и гостиниц Нового Уренгоя оформлена с захватом выходных дней. «Новый Уренгой попал в топ-10 городов для командировок, где деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. За последние 12 месяцев 43% от общего числа бронирований отелей и гостиниц в газовой столице России в деловых поездках сделано с захватом выходных», — сообщается в релизе компании. Новый Уренгой занят шестое место в рейтинге. Возглавляют топ-10 Сочи и Владивосток. «На побережьях Черного и Японского морей половина командировок захватывает один или два выходных дня. Также в число лидеров-городов по доле командировок с захватом выходных вошли Южно-Сахалинск, Новосибирск и Красноярск», — отмечает источник. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) с 5 мая по 5 октября перекроют участок дороги на улице Арктической. Это связано с проведением ремонтных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Газовая столица Ямала попала в топ-10 городов, в которых деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням, сообщают аналитики МТС. Почти половина бронирований отелей и гостиниц Нового Уренгоя оформлена с захватом выходных дней. «Новый Уренгой попал в топ-10 городов для командировок, где деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. За последние 12 месяцев 43% от общего числа бронирований отелей и гостиниц в газовой столице России в деловых поездках сделано с захватом выходных», — сообщается в релизе компании. Новый Уренгой занят шестое место в рейтинге. Возглавляют топ-10 Сочи и Владивосток. «На побережьях Черного и Японского морей половина командировок захватывает один или два выходных дня. Также в число лидеров-городов по доле командировок с захватом выходных вошли Южно-Сахалинск, Новосибирск и Красноярск», — отмечает источник. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) с 5 мая по 5 октября перекроют участок дороги на улице Арктической. Это связано с проведением ремонтных работ.