Как мигранты зарабатывают на запрете тюменских властей

Особый противопожарный режим позволил мигрантам больше зарабатывать в Тюмени

10 мая 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

После введения особого противопожарного режима доходы тюменских шашлычных выросли в несколько раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024 После введения особого противопожарного режима на территории Тюменской области доходы владельцев местных предприятий общепита выросли в несколько раз. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о кафе и ресторанах, которые специализируются на приготовлении шашлыков. В Тюмени многими такими заведениями фактически владеют мигранты — выходцы из стран ближнего зарубежья. «Особый противопожарный режим стал настоящим подарком для владельцев заведений, которые специализируются на приготовлении шашлыков. Людям запретили ходить в лес и разводить открытый огонь, чтобы приготовить еду. Поэтому за жареным мясом они идут в кафе и рестораны, оставляя там немало денег. Бизнесмены подобной тенденции конечно рады. Потому что раньше, до эпохи пожаров, летний период в тюменском общепите, как правило, считался мертвым сезоном», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в последнее время на территории Тюмени открылись десятки точек по торговле шашлыками и шаурмой, которыми фактически владеют выходцы из стран ближнего зарубежья. «В городе стало очень много небольших кафе — ларьков, где готовят и продают такие блюда как шашлык, шаурма, овощи на огне и так далее. При этом зачастую этот бизнес по документам оформлен на одного человека, а фактически контролируется совершенно другими людьми: иностранцами из соседних государств. Они там все делают, они на этом зарабатывают», — отметил инсайдер URA.RU. На территории Тюменской области 5 апреля был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запретили разводить открытый огонь, посещать леса и запускать фейерверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После введения особого противопожарного режима на территории Тюменской области доходы владельцев местных предприятий общепита выросли в несколько раз. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о кафе и ресторанах, которые специализируются на приготовлении шашлыков. В Тюмени многими такими заведениями фактически владеют мигранты — выходцы из стран ближнего зарубежья. «Особый противопожарный режим стал настоящим подарком для владельцев заведений, которые специализируются на приготовлении шашлыков. Людям запретили ходить в лес и разводить открытый огонь, чтобы приготовить еду. Поэтому за жареным мясом они идут в кафе и рестораны, оставляя там немало денег. Бизнесмены подобной тенденции конечно рады. Потому что раньше, до эпохи пожаров, летний период в тюменском общепите, как правило, считался мертвым сезоном», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в последнее время на территории Тюмени открылись десятки точек по торговле шашлыками и шаурмой, которыми фактически владеют выходцы из стран ближнего зарубежья. «В городе стало очень много небольших кафе — ларьков, где готовят и продают такие блюда как шашлык, шаурма, овощи на огне и так далее. При этом зачастую этот бизнес по документам оформлен на одного человека, а фактически контролируется совершенно другими людьми: иностранцами из соседних государств. Они там все делают, они на этом зарабатывают», — отметил инсайдер URA.RU. На территории Тюменской области 5 апреля был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запретили разводить открытый огонь, посещать леса и запускать фейерверки.