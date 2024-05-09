Как мигранты зарабатывают на запрете тюменских властей

После введения особого противопожарного режима на территории Тюменской области доходы владельцев местных предприятий общепита выросли в несколько раз. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о кафе и ресторанах, которые специализируются на приготовлении шашлыков. В Тюмени многими такими заведениями фактически владеют мигранты — выходцы из стран ближнего зарубежья.
«Особый противопожарный режим стал настоящим подарком для владельцев заведений, которые специализируются на приготовлении шашлыков. Людям запретили ходить в лес и разводить открытый огонь, чтобы приготовить еду. Поэтому за жареным мясом они идут в кафе и рестораны, оставляя там немало денег. Бизнесмены подобной тенденции конечно рады. Потому что раньше, до эпохи пожаров, летний период в тюменском общепите, как правило, считался мертвым сезоном», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что в последнее время на территории Тюмени открылись десятки точек по торговле шашлыками и шаурмой, которыми фактически владеют выходцы из стран ближнего зарубежья. «В городе стало очень много небольших кафе — ларьков, где готовят и продают такие блюда как шашлык, шаурма, овощи на огне и так далее. При этом зачастую этот бизнес по документам оформлен на одного человека, а фактически контролируется совершенно другими людьми: иностранцами из соседних государств. Они там все делают, они на этом зарабатывают», — отметил инсайдер URA.RU.
На территории Тюменской области 5 апреля был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запретили разводить открытый огонь, посещать леса и запускать фейерверки.
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После введения особого противопожарного режима на территории Тюменской области доходы владельцев местных предприятий общепита выросли в несколько раз. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о кафе и ресторанах, которые специализируются на приготовлении шашлыков. В Тюмени многими такими заведениями фактически владеют мигранты — выходцы из стран ближнего зарубежья. «Особый противопожарный режим стал настоящим подарком для владельцев заведений, которые специализируются на приготовлении шашлыков. Людям запретили ходить в лес и разводить открытый огонь, чтобы приготовить еду. Поэтому за жареным мясом они идут в кафе и рестораны, оставляя там немало денег. Бизнесмены подобной тенденции конечно рады. Потому что раньше, до эпохи пожаров, летний период в тюменском общепите, как правило, считался мертвым сезоном», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в последнее время на территории Тюмени открылись десятки точек по торговле шашлыками и шаурмой, которыми фактически владеют выходцы из стран ближнего зарубежья. «В городе стало очень много небольших кафе — ларьков, где готовят и продают такие блюда как шашлык, шаурма, овощи на огне и так далее. При этом зачастую этот бизнес по документам оформлен на одного человека, а фактически контролируется совершенно другими людьми: иностранцами из соседних государств. Они там все делают, они на этом зарабатывают», — отметил инсайдер URA.RU. На территории Тюменской области 5 апреля был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запретили разводить открытый огонь, посещать леса и запускать фейерверки.