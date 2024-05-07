Пашинян заявил о проблемах между Россией и Арменией

07 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Между Ереваном и Москвой есть проблемы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Между Арменией и РФ есть определенные проблемы», — сказал Пашинян, передает ТАСС. Он добавил, что в Ереване нацелены на решение этих вопросов. Кроме того, по информации Sputnik Казахстан, 8 мая Пашинян проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он примет участие в саммите ЕАЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Ереваном и Москвой есть проблемы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Между Арменией и РФ есть определенные проблемы», — сказал Пашинян, передает ТАСС. Он добавил, что в Ереване нацелены на решение этих вопросов. Кроме того, по информации Sputnik Казахстан, 8 мая Пашинян проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он примет участие в саммите ЕАЭС.