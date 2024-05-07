Пашинян заявил о проблемах между Россией и Арменией

Никол Пашинян проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Между Ереваном и Москвой есть проблемы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Между Арменией и РФ есть определенные проблемы», — сказал Пашинян, передает ТАСС. Он добавил, что в Ереване нацелены на решение этих вопросов.
Кроме того, по информации Sputnik Казахстан, 8 мая Пашинян проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он примет участие в саммите ЕАЭС.
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