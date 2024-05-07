Пашинян заявил о проблемах между Россией и Арменией

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Никол Пашинян проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным Фото:

Между Ереваном и Москвой есть проблемы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Между Арменией и РФ есть определенные проблемы», — сказал Пашинян, передает ТАСС. Он добавил, что в Ереване нацелены на решение этих вопросов.

Кроме того, по информации Sputnik Казахстан, 8 мая Пашинян проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он примет участие в саммите ЕАЭС.

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Между Ереваном и Москвой есть проблемы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Между Арменией и РФ есть определенные проблемы», — сказал Пашинян, передает ТАСС. Он добавил, что в Ереване нацелены на решение этих вопросов. Кроме того, по информации Sputnik Казахстан, 8 мая Пашинян проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он примет участие в саммите ЕАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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