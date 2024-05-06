Писатель Алексей Иванов впервые за много лет встретится с пермяками

07 мая 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Алексей Иванов не устраивал публичных встреч в Перми с 2013 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Писатель Алексей Иванов решил прекратить бойкот, который он объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями в Перми. Сегодня продюсер Иванова Юлия Зайцева сообщила, что 14 мая писатель все-таки приедет в Пермь для презентации своей новой книги. «Недавно вышла новая документальная книга Алексея Иванова „Речфлот“. Ее презентации пройдут в десятках городов. 14 мая Иванов выступит и в Перми», — написала Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Только презентацией книги встреча не ограничится. «Вы узнаете, что значит быть сегодня современным писателем, как устроена его жизнь и работа. Мы поговорим о творчестве, книгах, сценариях, экранизациях Иванова и о деловой составляющей писательской профессии. Словом, поймем, что это значит — быть Ивановым», — отмечает продюсер. Бойкот Пермскому краю Алексей Иванов объявил в октябре 2013 года. На своем сайте он написал, что, если пермская власть не поддерживает его, то он не будет содействовать продвижению Перми на федеральном уровне. Также он отказался общаться с пермскими журналистами и проводить какие-либо мероприятия в Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Писатель Алексей Иванов решил прекратить бойкот, который он объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями в Перми. Сегодня продюсер Иванова Юлия Зайцева сообщила, что 14 мая писатель все-таки приедет в Пермь для презентации своей новой книги. «Недавно вышла новая документальная книга Алексея Иванова „Речфлот“. Ее презентации пройдут в десятках городов. 14 мая Иванов выступит и в Перми», — написала Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Только презентацией книги встреча не ограничится. «Вы узнаете, что значит быть сегодня современным писателем, как устроена его жизнь и работа. Мы поговорим о творчестве, книгах, сценариях, экранизациях Иванова и о деловой составляющей писательской профессии. Словом, поймем, что это значит — быть Ивановым», — отмечает продюсер. Бойкот Пермскому краю Алексей Иванов объявил в октябре 2013 года. На своем сайте он написал, что, если пермская власть не поддерживает его, то он не будет содействовать продвижению Перми на федеральном уровне. Также он отказался общаться с пермскими журналистами и проводить какие-либо мероприятия в Перми.