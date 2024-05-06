Губернатор Курганской области Вадим Шумков и главный федеральный инспектор Артем Пушкин посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно в ходе просмотра прямой трансляции с торжественного мероприятия.
«Главный федеральный инспектор Артем Пушкин и губернатор Шумков заняли места в третьем ряду. Они, как и другие высокопоставленные лица, присутствовали на церемонии инаугурации президента Владимира Путина», — заметил корреспондент. По информации инсайдеров URA.RU, вместе с ними на мероприятии были доверенные лица, представлявшие Путина на выборах 15—17 марта 2024 года из Кургана.
Ранее URA.RU писало о том, что инаугурация президента РФ Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Он вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Кроме курганских VIP, известно, что на мероприятии побывала и губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Федеральный инспектор Артем Пушкин и Вадим Шумков посетили инаугурацию Путина
Трансляция URA.RU
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и главный федеральный инспектор Артем Пушкин посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно в ходе просмотра прямой трансляции с торжественного мероприятия. «Главный федеральный инспектор Артем Пушкин и губернатор Шумков заняли места в третьем ряду. Они, как и другие высокопоставленные лица, присутствовали на церемонии инаугурации президента Владимира Путина», — заметил корреспондент. По информации инсайдеров URA.RU, вместе с ними на мероприятии были доверенные лица, представлявшие Путина на выборах 15—17 марта 2024 года из Кургана. Ранее URA.RU писало о том, что инаугурация президента РФ Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Он вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Кроме курганских VIP, известно, что на мероприятии побывала и губернатор ХМАО Наталья Комарова.