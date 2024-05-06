Политика Власть Курганские VIP побывали на инаугурации Путина. Скрин 07 мая 2024 в 15:05 Размер текста - 17 + Губернатор Вадим Шумков и главный федеральный инспектор Артем Пушкин посетили инаугурацию Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Губернатор Курганской области Вадим Шумков и главный федеральный инспектор Артем Пушкин посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно в ходе просмотра прямой трансляции с торжественного мероприятия. «Главный федеральный инспектор Артем Пушкин и губернатор Шумков заняли места в третьем ряду. Они, как и другие высокопоставленные лица, присутствовали на церемонии инаугурации президента Владимира Путина», — заметил корреспондент. По информации инсайдеров URA.RU, вместе с ними на мероприятии были доверенные лица, представлявшие Путина на выборах 15—17 марта 2024 года из Кургана. Ранее URA.RU писало о том, что инаугурация президента РФ Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Он вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Кроме курганских VIP, известно, что на мероприятии побывала и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Федеральный инспектор Артем Пушкин и Вадим Шумков посетили инаугурацию Путина Трансляция URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Курганской области Вадим Шумков и главный федеральный инспектор Артем Пушкин посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно в ходе просмотра прямой трансляции с торжественного мероприятия. «Главный федеральный инспектор Артем Пушкин и губернатор Шумков заняли места в третьем ряду. Они, как и другие высокопоставленные лица, присутствовали на церемонии инаугурации президента Владимира Путина», — заметил корреспондент. По информации инсайдеров URA.RU, вместе с ними на мероприятии были доверенные лица, представлявшие Путина на выборах 15—17 марта 2024 года из Кургана. Ранее URA.RU писало о том, что инаугурация президента РФ Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Он вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Кроме курганских VIP, известно, что на мероприятии побывала и губернатор ХМАО Наталья Комарова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям