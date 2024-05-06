06 мая 2024

Курганские VIP побывали на инаугурации Путина. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Губернатор Вадим Шумков и главный федеральный инспектор Артем Пушкин посетили инаугурацию Путина Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и главный федеральный инспектор Артем Пушкин посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно в ходе просмотра прямой трансляции с торжественного мероприятия.

«Главный федеральный инспектор Артем Пушкин и губернатор Шумков заняли места в третьем ряду. Они, как и другие высокопоставленные лица, присутствовали на церемонии инаугурации президента Владимира Путина», — заметил корреспондент. По информации инсайдеров URA.RU, вместе с ними на мероприятии были доверенные лица, представлявшие Путина на выборах 15—17 марта 2024 года из Кургана.

Ранее URA.RU писало о том, что инаугурация президента РФ Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Он вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Кроме курганских VIP, известно, что на мероприятии побывала и губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Федеральный инспектор Артем Пушкин и Вадим Шумков посетили инаугурацию Путина
Федеральный инспектор Артем Пушкин и Вадим Шумков посетили инаугурацию Путина

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и главный федеральный инспектор Артем Пушкин посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно в ходе просмотра прямой трансляции с торжественного мероприятия. «Главный федеральный инспектор Артем Пушкин и губернатор Шумков заняли места в третьем ряду. Они, как и другие высокопоставленные лица, присутствовали на церемонии инаугурации президента Владимира Путина», — заметил корреспондент. По информации инсайдеров URA.RU, вместе с ними на мероприятии были доверенные лица, представлявшие Путина на выборах 15—17 марта 2024 года из Кургана. Ранее URA.RU писало о том, что инаугурация президента РФ Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Он вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Кроме курганских VIP, известно, что на мероприятии побывала и губернатор ХМАО Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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