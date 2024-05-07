Когда будет назначено новое правительство в России

Матвиенко: кандидаты в правительство РФ могут быть рассмотрены до 15 мая

Состав нового правительства может быть рассмотрен до 15 мая, заявила Матвиенко Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета Инаугурация президента России

Кандидатуры в новое правительство России могут быть рассмотрены Советом Федерации до 15 мая. На данный момент сенаторы готовы к консультациям. Об этом сообщает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры», — заявила Матвиенко. Ее слова передает ТАСС. Она отметила, что в этот же день кандидатуры могут быть рассмотрены на посты в соответствии с Конституцией РФ.

В связи с инаугурацией Владимира Путина на пост президента РФ прошлое правительство подало в отставку. Премьер-министр Михаил Мишустин также ушел в отставку.