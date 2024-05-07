Правительство РФ ушло в отставку

07 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Правительство Михаила Мишустина ушло в отставку Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Правительство РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным ушло в отставку. Это произошло в день инаугурации президента России Владимира Путина. «Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным Президентом России», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что правительство, исходя из требований Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия. Процесс формирования нового кабмина начинается с назначения нового премьера. После утверждения кандидатуры Госдумой президент подписывает указ об этом. Не позднее одной недели с момента его назначения председатель правительства представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Основные кадровые изменения в правительстве произойдут в течение мая. Эксперты утверждают, что отставка и назначение нового кабинета министров будут проведены в соответствии с новыми правилами. Михаил Мишустин на отчете в Госдуме выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества и уверенность в правильности кадровых решений. Владимир Путин призвал правительство продолжать работу над национальными целями развития без перерывов из-за процедур переформирования кабинета министров. Глава государства также поблагодарил кабмин за выдающуюся работу во время борьбы с пандемией и успешные меры по поддержке экономики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным ушло в отставку. Это произошло в день инаугурации президента России Владимира Путина. «Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным Президентом России», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что правительство, исходя из требований Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия. Процесс формирования нового кабмина начинается с назначения нового премьера. После утверждения кандидатуры Госдумой президент подписывает указ об этом. Не позднее одной недели с момента его назначения председатель правительства представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Основные кадровые изменения в правительстве произойдут в течение мая. Эксперты утверждают, что отставка и назначение нового кабинета министров будут проведены в соответствии с новыми правилами. Михаил Мишустин на отчете в Госдуме выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества и уверенность в правильности кадровых решений. Владимир Путин призвал правительство продолжать работу над национальными целями развития без перерывов из-за процедур переформирования кабинета министров. Глава государства также поблагодарил кабмин за выдающуюся работу во время борьбы с пандемией и успешные меры по поддержке экономики.