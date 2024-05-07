Правительство РФ ушло в отставку

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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации, белый дом москва
Правительство Михаила Мишустина ушло в отставку Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Правительство РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным ушло в отставку. Это произошло в день инаугурации президента России Владимира Путина.

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным Президентом России», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что правительство, исходя из требований Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия.

Процесс формирования нового кабмина начинается с назначения нового премьера. После утверждения кандидатуры Госдумой президент подписывает указ об этом. Не позднее одной недели с момента его назначения председатель правительства представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Основные кадровые изменения в правительстве произойдут в течение мая. Эксперты утверждают, что отставка и назначение нового кабинета министров будут проведены в соответствии с новыми правилами.

Михаил Мишустин на отчете в Госдуме выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества и уверенность в правильности кадровых решений. Владимир Путин призвал правительство продолжать работу над национальными целями развития без перерывов из-за процедур переформирования кабинета министров. Глава государства также поблагодарил кабмин за выдающуюся работу во время борьбы с пандемией и успешные меры по поддержке экономики.

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Правительство РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным ушло в отставку. Это произошло в день инаугурации президента России Владимира Путина. «Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным Президентом России», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что правительство, исходя из требований Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия. Процесс формирования нового кабмина начинается с назначения нового премьера. После утверждения кандидатуры Госдумой президент подписывает указ об этом. Не позднее одной недели с момента его назначения председатель правительства представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Основные кадровые изменения в правительстве произойдут в течение мая. Эксперты утверждают, что отставка и назначение нового кабинета министров будут проведены в соответствии с новыми правилами. Михаил Мишустин на отчете в Госдуме выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества и уверенность в правильности кадровых решений. Владимир Путин призвал правительство продолжать работу над национальными целями развития без перерывов из-за процедур переформирования кабинета министров. Глава государства также поблагодарил кабмин за выдающуюся работу во время борьбы с пандемией и успешные меры по поддержке экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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