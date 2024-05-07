Депутаты думы Тюмени от ЛДПР саботируют работу фракции

Во фракции ЛДПР в думе Тюмени раскол Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты городской думы Тюмени от ЛДПР саботируют работу фракции, пытаясь ослабить руководителя Руслана Сабирова. Такую версию событий URA.RU рассказали источники, близкие к политическому бомонду региона.

«Опытные депутаты Дмитрий Елагин и Алексей Чирков не признают новичка-руководителя фракции Сабирова, считая его „сырым“. Говорят, оба демонстративно не приходят на заседания фракции, отказываются помогать и, в целом, не идут на контакт. Сабирову нужно срочно взять фракцию под контроль», — говорят источники URA.RU.

Депутат Руслан Сабиров опроверг наличие проблем во фракции. Он сообщил агентству, что работа идет в штатном режиме, взаимодействие между депутатами налажено. По словам депутата, Алексей Чирков не присутствует на заседаниях, так как работает не в Тюмени и зачастую не может приехать.

В прошлом созыве фракцию ЛДПР в гордуме возглавлял Дмитрий Елагин. Однако после демарша против руководства регионального отделения и сложения с себя полномочий городского координатора он лишился возможности руководить фракцией в новом созыве.