Депутаты думы Тюмени от ЛДПР саботируют работу фракции

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Городская дума. Тюмень
Во фракции ЛДПР в думе Тюмени раскол Фото:

Депутаты городской думы Тюмени от ЛДПР саботируют работу фракции, пытаясь ослабить руководителя Руслана Сабирова. Такую версию событий URA.RU рассказали источники, близкие к политическому бомонду региона.

«Опытные депутаты Дмитрий Елагин и Алексей Чирков не признают новичка-руководителя фракции Сабирова, считая его „сырым“. Говорят, оба демонстративно не приходят на заседания фракции, отказываются помогать и, в целом, не идут на контакт. Сабирову нужно срочно взять фракцию под контроль», — говорят источники URA.RU.

Депутат Руслан Сабиров опроверг наличие проблем во фракции. Он сообщил агентству, что работа идет в штатном режиме, взаимодействие между депутатами налажено. По словам депутата, Алексей Чирков не присутствует на заседаниях, так как работает не в Тюмени и зачастую не может приехать.

В прошлом созыве фракцию ЛДПР в гордуме возглавлял Дмитрий Елагин. Однако после демарша против руководства регионального отделения и сложения с себя полномочий городского координатора он лишился возможности руководить фракцией в новом созыве.

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Депутаты городской думы Тюмени от ЛДПР саботируют работу фракции, пытаясь ослабить руководителя Руслана Сабирова. Такую версию событий URA.RU рассказали источники, близкие к политическому бомонду региона. «Опытные депутаты Дмитрий Елагин и Алексей Чирков не признают новичка-руководителя фракции Сабирова, считая его „сырым“. Говорят, оба демонстративно не приходят на заседания фракции, отказываются помогать и, в целом, не идут на контакт. Сабирову нужно срочно взять фракцию под контроль», — говорят источники URA.RU. Депутат Руслан Сабиров опроверг наличие проблем во фракции. Он сообщил агентству, что работа идет в штатном режиме, взаимодействие между депутатами налажено. По словам депутата, Алексей Чирков не присутствует на заседаниях, так как работает не в Тюмени и зачастую не может приехать. В прошлом созыве фракцию ЛДПР в гордуме возглавлял Дмитрий Елагин. Однако после демарша против руководства регионального отделения и сложения с себя полномочий городского координатора он лишился возможности руководить фракцией в новом созыве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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