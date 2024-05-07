Зюганов предположил, кто будет новым премьер-министром России

Президент Владимир Путин, скорее всего, предложит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Почти уверен, что президент остановится на Мишустине», — заявил он в эфире Первого канала. Комментируя ожидания от нового президентского срока Путина, Зюганов подчеркнул важность победы, консолидации общества и освоения новых технологий.
Путин официально вступил в должность президента 7 мая. После церемонии инаугурации правительство РФ ушло в отставку вместе с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Новый кабинет министров будет избран в ближайшее время.
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