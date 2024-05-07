Зюганов предположил, кто будет новым премьер-министром России

Зюганов: Путин сделает Мишустина премьер-министром России

07 мая 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Зюганов заявил о необходимости консолидации общества Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент Владимир Путин, скорее всего, предложит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Почти уверен, что президент остановится на Мишустине», — заявил он в эфире Первого канала. Комментируя ожидания от нового президентского срока Путина, Зюганов подчеркнул важность победы, консолидации общества и освоения новых технологий. Путин официально вступил в должность президента 7 мая. После церемонии инаугурации правительство РФ ушло в отставку вместе с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Новый кабинет министров будет избран в ближайшее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин, скорее всего, предложит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Почти уверен, что президент остановится на Мишустине», — заявил он в эфире Первого канала. Комментируя ожидания от нового президентского срока Путина, Зюганов подчеркнул важность победы, консолидации общества и освоения новых технологий. Путин официально вступил в должность президента 7 мая. После церемонии инаугурации правительство РФ ушло в отставку вместе с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Новый кабинет министров будет избран в ближайшее время.