Зюганов предположил, кто будет новым премьер-министром России

Зюганов: Путин сделает Мишустина премьер-министром России
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КПРФ планы партии и фракции ГД на осеннюю сессию. ТАСС. Москва, зюганов геннадий
Зюганов заявил о необходимости консолидации общества Фото:

Президент Владимир Путин, скорее всего, предложит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Почти уверен, что президент остановится на Мишустине», — заявил он в эфире Первого канала. Комментируя ожидания от нового президентского срока Путина, Зюганов подчеркнул важность победы, консолидации общества и освоения новых технологий.

Путин официально вступил в должность президента 7 мая. После церемонии инаугурации правительство РФ ушло в отставку вместе с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Новый кабинет министров будет избран в ближайшее время.

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Президент Владимир Путин, скорее всего, предложит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Почти уверен, что президент остановится на Мишустине», — заявил он в эфире Первого канала. Комментируя ожидания от нового президентского срока Путина, Зюганов подчеркнул важность победы, консолидации общества и освоения новых технологий. Путин официально вступил в должность президента 7 мая. После церемонии инаугурации правительство РФ ушло в отставку вместе с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Новый кабинет министров будет избран в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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