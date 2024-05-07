Отца и брата мигранта, избившего магнитогорского школьника, вызвали в военкомат

07 мая 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Отец и брат школьника должны будут встать на воинский учет Фото: Илья Московец © URA.RU Отец и старший брат школьника-мигранта, который избил одноклассника в Магнитогорске (Челябинская область), получили повестки в военкомат. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе проверки выяснилось, что за весь период жизни в России они так и не встали на воинский учет. «Отец несовершеннолетнего и старший брат, которые приобрели гражданство РФ в 2007 году, не исполнили обязанности по воинскому учету. Указанные лица сотрудником военного комиссариата города Магнитогорска привлечены к административной ответственности по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, им вручены повестки о явке в военный комиссариат», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в случае неявки в военкомат в обусловленное в повестках время мужчины попадут под уголовную ответственность. К ним могут применить статью 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Драка между мигрантом и школьником произошла 2 мая. В результате пострадавшего отправили в больницу, ему потребовалась операция. Сейчас он уже выписан и проходит амбулаторное лечение. Полиция оперативно установила участников конфликтной ситуации, приступили к установлению объективной картины произошедшего. В учебном заведении в настоящее время проводят работу с учителями и школьниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец и старший брат школьника-мигранта, который избил одноклассника в Магнитогорске (Челябинская область), получили повестки в военкомат. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе проверки выяснилось, что за весь период жизни в России они так и не встали на воинский учет. «Отец несовершеннолетнего и старший брат, которые приобрели гражданство РФ в 2007 году, не исполнили обязанности по воинскому учету. Указанные лица сотрудником военного комиссариата города Магнитогорска привлечены к административной ответственности по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, им вручены повестки о явке в военный комиссариат», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в случае неявки в военкомат в обусловленное в повестках время мужчины попадут под уголовную ответственность. К ним могут применить статью 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Драка между мигрантом и школьником произошла 2 мая. В результате пострадавшего отправили в больницу, ему потребовалась операция. Сейчас он уже выписан и проходит амбулаторное лечение. Полиция оперативно установила участников конфликтной ситуации, приступили к установлению объективной картины произошедшего. В учебном заведении в настоящее время проводят работу с учителями и школьниками.