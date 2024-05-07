Отца и брата мигранта, избившего магнитогорского школьника, вызвали в военкомат

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Клипарт. Магнитогорск, военкомат, призывная комиссия
Отец и брат школьника должны будут встать на воинский учет Фото:

Отец и старший брат школьника-мигранта, который избил одноклассника в Магнитогорске (Челябинская область), получили повестки в военкомат. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе проверки выяснилось, что за весь период жизни в России они так и не встали на воинский учет.

«Отец несовершеннолетнего и старший брат, которые приобрели гражданство РФ в 2007 году, не исполнили обязанности по воинскому учету. Указанные лица сотрудником военного комиссариата города Магнитогорска привлечены к административной ответственности по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, им вручены повестки о явке в военный комиссариат», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что в случае неявки в военкомат в обусловленное в повестках время мужчины попадут под уголовную ответственность. К ним могут применить статью 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

Драка между мигрантом и школьником произошла 2 мая. В результате пострадавшего отправили в больницу, ему потребовалась операция. Сейчас он уже выписан и проходит амбулаторное лечение. Полиция оперативно установила участников конфликтной ситуации, приступили к установлению объективной картины произошедшего. В учебном заведении в настоящее время проводят работу с учителями и школьниками.

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Отец и старший брат школьника-мигранта, который избил одноклассника в Магнитогорске (Челябинская область), получили повестки в военкомат. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе проверки выяснилось, что за весь период жизни в России они так и не встали на воинский учет. «Отец несовершеннолетнего и старший брат, которые приобрели гражданство РФ в 2007 году, не исполнили обязанности по воинскому учету. Указанные лица сотрудником военного комиссариата города Магнитогорска привлечены к административной ответственности по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, им вручены повестки о явке в военный комиссариат», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в случае неявки в военкомат в обусловленное в повестках время мужчины попадут под уголовную ответственность. К ним могут применить статью 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Драка между мигрантом и школьником произошла 2 мая. В результате пострадавшего отправили в больницу, ему потребовалась операция. Сейчас он уже выписан и проходит амбулаторное лечение. Полиция оперативно установила участников конфликтной ситуации, приступили к установлению объективной картины произошедшего. В учебном заведении в настоящее время проводят работу с учителями и школьниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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